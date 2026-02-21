Esteri
C’è un uomo che ha donato lingotti d’oro per 3 milioni di euro per far riparare l’acquedotto fatiscente

Succede in Giappone: un donatore anonimo ha consegnato al governo municipale di Osaka 21 chilogrammi di lingotti d’oro per un valore pari a circa 3,10 milioni di euro da destinare al rinnovamento della rete idrica cittadina.
A cura di Susanna Picone
C’è un uomo in Giappone che ha donato 21 chilogrammi di lingotti d’oro al governo municipale di Osaka con una richiesta: usare quei beni – si parla di oro per un valore di 566 milioni di yen, pari a circa 3,10 milioni di euro – per rinnovare la rete idrica cittadina. A dar notizia del gesto di questo donatore anonimo è stato il sindaco Hideyuki Yokoyama che durante una conferenza stampa ha spiegato che questa stessa persona aveva già donato 500.000 yen in contanti per le opere idriche un mese prima.

"È una cifra assolutamente sbalorditiva", ha detto il sindaco, che ha anche ammesso di essere "rimasto senza parole e scioccato" da tanta generosità, anche perché mai era stata versata una somma simile per contribuire al rinnovamento del sistema idrico della città. In questo caso, appunto, il donatore anonimo ha chiesto che i suoi soldi fossero utilizzati specificatamente per riparare le tubature idriche obsolete della metropoli.

"Affrontare il problema delle tubature idriche obsolete richiede un investimento enorme e non potrò mai ringraziare abbastanza per la donazione", ha detto sempre il sindaco di Osaka, una metropoli di 2,8 milioni di abitanti dove gran parte della rete idrica risale al dopoguerra. Secondo i dati dell'ufficio acquedotti, solo lo scorso anno si sono registrati 92 casi di perdite idriche sotto il manto stradale, e i lavori alle tubature hanno subito rallentamenti a causa del superamento dei costi preventivati rispetto al budget iniziale.

Asia
Esteri
Esteri
