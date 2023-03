Caos Israele, Netanyahu licenzia ministro della Difesa, proteste in tutto il paese: Usa “preoccupati” Notte di proteste in Israele dopo la decisione del premier Netanyahu di licenziare il ministro della Difesa che si è opposto alla riforma del sistema giudiziario. Gli Stati Uniti si sono detti profondamente preoccupati.

A cura di Chiara Ammendola

Migliaia in strada per le proteste a Tel Aviv

Notte di caos in Israele. Più di 700mila persone, secondo i media locali, sono scese in piazza in tutto il paese per protestare contro la decisione del primo ministro, Benjamin Netanyahu, di licenziare il suo ministro della Difesa, Yoav Galant, che si opposto alla riforma giudiziaria di cui si sta discutendo queste settimane, chiedendo una sospensione del controverso processo di revisione.

In migliaia si sono riversati in Kaplan Street nel centro di Tel Aviv, che da settimane accoglie i manifestanti che protestano contro il disegno di legge voluto dal governo che rischia di minacciare l'autonomia del potere giudiziario. Scontri si sono registrati sia Tel Aviv che a Gerusalemme. La polizia ha aperto gli idranti e lanciato lacrimogeni per fermare i cortei che hanno riempito le strade delle città. Alcuni immagini mostrano tra i manifestanti anche il comandante della polizia di Tel Aviv, Ami Eshed, il cui arrivo in piazza è stato accolto da grida di esultanza.

Proseguono a Tel Aviv le proteste contro il governo Netanyahu

Ora Netanyahu starebbe valutando di ritirare la riforma. Il presidente Herzog chiede di fermarla. E i partiti ultraortodossi Shas e United Torah Judaism sarebbero pronti a sostenere la sua decisione, gli stessi partiti che hanno sempre sostenuto Netanyahu che chiedeva un "maggiore equilibrio di potere considerando politicizzata la Corte Suprema".

Intanto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa John Kirby si è detto preoccupato e ha chiesto un immediato compromesso: “Siamo profondamente preoccupati per gli sviluppi in corso in Israele – si legge in una nota – compreso il potenziale impatto sulla capacità di reazione militare sollevato dal ministro della difesa Yoav Gallant, che sottolinea ulteriormente l'urgente necessità di un compromesso”.