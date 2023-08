Video di

Caos all’ora di punta, aereo atterra nel traffico della tangenziale e blocca tutto Un aereo da turismo è atterrato nel bel mezzo delle due carreggiate di una trafficata tangenziale inglese nel Gloucestershire tra la sorpresa degli automobilisti .

A cura di Antonio Palma

Scena surreale quella a cui hanno assistito nelle scorse ore automobilisti e autisti di passaggio lungo una trafficata arteria stradale inglese nel Gloucestershire. Un aereo da turismo infatti è atterrato nel bel mezzo delle due carreggiate della tangenziale A40 Golden Valley, nei pressi di Cheltenham, bloccando l’intero traffico in entrambi i sensi di marcia. L’episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì, in un orario di punta dove la strada è particolarmente trafficata di persone che tornano a casa dopo il lavoro, e ha generato inevitabilmente il caos.

Moltissimi infatti i pendolari rimasti bloccati nel traffico in auto o nei mezzi pubblici tra le città di Gloucester e Cheltenham. Alcuni hanno aiutato il pilota a scendere dall'aereo e molti hanno scattato foto e fatto video della scena, sia prima che dopo l’arrivo dei soccorsi. I servizi di emergenza poi hanno bloccato l’arteria stradale completamente, facendo defluire lentamente il traffico che si era accumulato, prima di rimuovere in sicurezza il velivolo. Fortunatamente nessuno degli occupanti dell’aereo è rimasto ferito.

Come si vede dalle immagini, infatti, l’aereo, un velivolo leggero da turismo di colore giallo, dopo una avaria, è atterrato esattamente tra lo spartitraffico, nell’erba che separa le due carreggiate, danneggiando anche il guardrail. Nonostante il traffico, l’aereo non ha colpito i veicoli ma le due ali hanno invaso anche le corsie di marcia rendendo pericoloso il transito. “Nessuno è rimasto ferito e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto” assicurano le autorità locali.

Secondo la Bbc, erano due le persone a bordo che sono riuscite a mettersi in salvo dopo che l’aereo ha presentato un guasto al motore. Le autorità locali per l’aviazione civile hanno avviato una indagine per stabilire i fatti. La strada è rimasta chiusa per due ore dopo l'incidente per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere il velivolo che è stato poi spostato su un piazzola di sosta per essere recupero da un mezzo speciale.