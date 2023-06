Camion investe pullman pieno di anziani in gita, almeno 15 morti nell’incendio del mezzo La tragedia lungo un’autostrada canadese vicino a Carberry. A scontrarsi un mezzo pesante e un minibus che trasportava una comitiva di anziani in gita: salvi entrambi i conducenti.

Almeno 15 persone morte e altre dieci feriti tra cui alcuni in gravissime condizioni, è questo il tragico bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla Trans-Canada Highway, una autostrada canadese vicino a Carberry. A scontrarsi un mezzo pesante e un minibus che trasportava una comitiva di anziani in gita.

Le vittime infatti sono tutti pensionati della zona diretti a un casinò nella città di Carberry, nel sud-ovest del Manitoba, che viaggiavano sul pullman che si è incendiato dopo l’impatto ed è andato completamente distrutto. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori giunti sul posto, col pullman in fiamme e con decine di persone all’interno morte o ferire

"È stato subito evidente che si trattava di una situazione tragica e per noi è stato terribile perché Manitoba non ha mai visto un incidente stradale con così tante vittime” ha dichiarato un portavoce della polizia locale. Testimoni hanno raccontato che i soccorritori trascinavano freneticamente le persone fuori dall'autobus in fiamme per salvarle.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il piccolo autobus che si è scontrato con il semirimorchio trasportava circa 25 persone, la maggior parte delle quali erano anziani provenienti nei dintorni della città di Dauphin, nel Manitoba occidentale, a circa 150 chilometri a nord di Carberry. Erano già oltre metà percorso quando giovedì mattina, ora locale, all'incrocio di due autostrade, il loro mezzo è stato colpito lateralmente da un semirimorchio.

Per 15 persone a boro non c’è stato nulla da fare. Dieci sopravvissuti sono stati portati in ospedale per le ferite riportate, ma molti sono gravissimi e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ancora. Tra i feriti il camionista del mezzo pesante e l’autista del pullman. “Purtroppo, questo giorno a Manitoba e in tutto il Canada sarà ricordato come una giornata di tragedia e incredibile tristezza", hanno dichiarato le autorità locali