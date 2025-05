video suggerito

Camion con bordo 30mila chili di alveari attivi si ribalta, 250 milioni di api in fuga: "Evitate la zona" Circa 250 milioni di api sono state liberate dopo che un camion con a bordo oltre 30mila chili di alveari attivi si è ribaltato nello stato americano di Washington: "Area interdetta"

A cura di Ida Artiaco

Foto dell'ufficio dello sceriffo della contea di Whatcom.

Un camion che trasportava oltre 30mila chili di alveari attivi si è ribaltato nello stato americano di Washington, liberando ben 250 milioni di api. È successo ieri, quando le autorità locali hanno lanciato l'allarme invitando la popolazione a evitare lo sciame di insetti.

I soccorritori – riporta la BBC – sono intervenuti grazie all'aiuto di diversi apicoltori esperti dopo che il camion si è ribaltato su una strada vicino al confine canadese. "L'obiettivo è salvare quante più api possibile", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo della contea di Whatcom (WCSO) poco dopo l'incidente. Tra le misure subito attivate anche l'interdizione della zona dove si è verificato il sinistro, precisamente sulla Weidkamp Road, che rimarrà chiusa tra Loomis Trail e West Badger Road, "fino al completamento delle operazioni di soccorso. Evitate l'area a causa del rischio di fuga delle api e di eventuali punture", ha precisato sui canali social ufficiali lo sceriffo.

Gli apicoltori hanno collaborato con la polizia "per aiutare a riposizionare gli alveari a cassetta", i contenitori che gli apicoltori usano per ospitare le api mellifere. "Il piano è di consentire alle api di ricostituire l'alveare e trovare la loro regina: ciò dovrebbe avvenire entro le prossime 24-48 ore". Le immagini condivise dalla polizia mostrano un enorme numero di api che ronzavano attorno al camion ribaltato. A causare l'incidente probabilmente la difficoltà dell'autista ad affrontare una curva stretta il che ha provocato il ribaltamento del rimorchio. Ma indagini sono ancora in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo. L'uomo, tuttavia, ne è uscito illeso.