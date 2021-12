Camion con a bordo decine di migranti si ribalta, più di 50 morti: il drammatico incidente in Messico Sono almeno 55 i migranti morti nel drammatico incidente avvenuto nel Chiapas, in Messico, dove un camion si è ribaltato mentre tentava di raggiungere gli Stati Uniti. A bordo decine di migranti provenienti da Guatemala e Honduras: tra le vittime numerosi bambini e minori.

A cura di Chiara Ammendola

Il luogo dell’incidente nel Chiapas (Messico)

Scene drammatiche quelle che giungono dallo stato del Chiapas, in Messico, dove sono più di 50 tra donne, uomini e bambini le vittime dell'incidente avvenuto poco distante dalla capitale Tuxtla Gutiérrez. Un camion, all'interno del quale erano nascoste decine di migranti, si è ribaltato mentre tentava di raggiungere gli Stati Uniti. Sul posto sono giunti soccorritori e Protezione Civile che hanno prestato le cure ai feriti che sono stati trasportati nei vicini ospedali: al momento sono 78 le persone sopravvissute all'incidente, mentre le vittime sarebbero almeno 55, un numero purtroppo destinato a salire. Le immagini provenienti dal Messico mostrano decine di corpi adagiati sull'asfalto e coperti da lenzuola accanto al camion ormai ribaltato dove stavano viaggiando. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia ma sembra che lo schianto sia avvenuto a causa dell'alta velocità del mezzo che dopo aver effettuato una curva si è schiantato contro un ponte pedonale ribaltandosi.

I migranti provenienti da Honduras e Guatemala tentavano di raggiungere di Stati Uniti

Si tratta di uno dei peggiori incidenti di questo tipo per il Messico alle prese ormai da mesi con una crisi migratoria senza precedenti, come riferito anche da Luis Manuel Garcia, capo dell'agenzia di protezione civile del Chiapas. Le nazionalità delle vittime, tra le quali figurano numerosi minori, non sono state confermate ma secondo quanto riportato da diversi funzionari locali la maggior parte erano migranti provenienti dall'Honduras e dal Guatemala. Lo stato del Chiapas, situato proprio vicino al Guatamala, è un importante punto di transito per i migranti privi di documenti che tentano di raggiungere gli Stati Uniti: ogni anno sono centinaia di migliaia i migranti in fuga dalla povertà e dalla violenza in America Centrale e secondo i dati forniti dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, quello tra Stati Uniti e Messico è il confine più pericoloso al mondo da attraversare. Solo quest'anno le vittime sono stat 650.

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto definendo l'incidente come "molto doloroso" e scrivendo su Twitter che "si rammarica profondamente della tragedia".