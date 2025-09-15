Camion carico di bibite sprofonda in una voragine di 8 metri: il video virale in Messico

Il filmato è stato girato a Iztapalapa, in Messico, dove un camion refrigerato destinato alla consegna di bibite è precipitato improvvisamente in una voragine che si è aperta sull’asfalto.

Sta facendo il giro del mondo il video girato nel quartiere Renovación di Iztapalapa, in Messico, dove un camion refrigerato destinato alla consegna di bibite è precipitato improvvisamente in una voragine che si è aperta sull'asfalto.

L'incidente ha visto il mezzo pesante rimanere intrappolato nella cavità, con l'autista bloccato all'interno del veicolo per alcuni minuti in posizione capovolta. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di trarre in salvo il conducente, che fortunatamente non ha subito lesioni. Anche l'impatto del camion non ha causato ulteriori danneggiamenti oltre alla formazione della grande voragine.

Le immagini dell'accaduto hanno rapidamente conquistato i social media, dove la spettacolarità della scena ha spinto numerosi utenti a ipotizzare scherzosamente che il filmato fosse stato creato artificialmente tramite intelligenza artificiale.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute le autorità distrettuali di Iztapalapa insieme al personale della Protezione Civile per coordinare le operazioni di soccorso e prevenire ulteriori rischi per la sicurezza pubblica. Le riprese condivise sui social network mostrano chiaramente il momento in cui la voragine si apre e inghiotte letteralmente il camion delle bibite nel giro di pochi secondi, causandone la caduta dalla parte posteriore e lasciando la cabina di guida rivolta verso l'alto.

Secondo i dati forniti dalle autorità competenti, la cavità presenta dimensioni considerevoli: circa 8 metri di profondità e 2,45 metri di diametro, rendendo evidente la portata dell'evento geologico che ha interessato la zona.