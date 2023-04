Cade nell’oceano dalla nave da crociera Quantum of the Seas: passeggero scompare in mare La Quantum of the Seas, in viaggio da Brisbane (Australia) verso le Hawaii, martedì notte si è fermata per due ore e un aereo della Guardia Costiera si è alzato in volo. Ma del passeggero nessuna traccia. Le ricerche sono ripartite questa mattina.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo sarebbe caduto in mare dalla nave da crociera Quantum of the Seas in viaggio da Brisbane alle Hawaii. L'allarme è stato rilanciato martedì notte dalla Guardia Costiera americana, che ha dichiarato di aver ricevuto una notifica dalla nave per un uomo in mare, a circa 500 miglia (804 Km) a sud di Kailua Kona, Big Island (Hawaii).

La nave da crociera, attualmente gestita da Royal Caribbean che può ospitare fino 4500 passeggeri oltre ai 1500 membri dell’equipaggio, è rimasta sul posto per circa due ore e ha dispiegato sei salvagenti nel tentativo di salvare il passeggero, prima di riprendere il viaggio "perché non è stata trovata alcuna traccia", ha detto la guardia costiera. Ieri un aereo HC-130 Hercules della Guardia Costiera degli Stati Uniti ha poi continuato infruttuosamente le ricerche, per circa sei ore. All'alba di oggi le operazioni sono riprese.

La Royal Caribbean ha pubblicato una nota nella quale conferma la scomparsa del passeggero. "Durante la sua navigazione transpacifica, un ospite a bordo della Quantum of the Seas è finito in mare", si legge, secondo Nine News, affiliata della Cnn. "L'equipaggio della nave ha immediatamente lanciato un'operazione di ricerca e salvataggio e sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali", ha aggiunto.

Una donna ha raccontato a Cnn di aver sentito nella notte l'allarme in codice ‘Oscar, oscar, oscar', che identifica l'emergenza per disperso in mare, aggiungendo poi di aver visto, insieme al marito, "grandi luci che brillavano sull'oceano", alla ricerca dell'uomo.

La nave da crociera era partita da Brisbane, in Australia, il 12 aprile e avrebbe dovuto raggiungere Honolulu, nelle Hawaii, il 28 aprile.