Cade in un lago ghiacciato per cercare di salvare l'amico: morti due ragazzini di 11 e 12 anni negli Usa Ad Albany, negli Stati Uniti, una ragazzina di 11 anni è caduta in un lago ghiacciato nel tentativo di salvare un amico di 12 che era stato inghiottito dall'acqua gelida poco prima. Entrambi hanno perso la vita. I soccorritori erano riusciti in un primo momento a salvare l'11enne e a portarla in ospedale. Tuttavia, alcune ore fa la polizia ha confermato il decesso.

Una ragazzina di 11 anni è caduta in un lago ghiacciato nel tentativo di salvare l'amico 12enne che era stato inghiottito dall'acqua gelida poco prima. Entrambi hanno perso la vita, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

I fatti sono accaduti intorno alle 16.35 (ora locale, ndr) di sabato 7 dicembre, nel Washington Park Lake di Albany, città nello Stato di New York, negli Usa. I soccorritori sono riusciti in un primo momento a salvare la ragazzina e a portarla di corsa in ospedale.

Tuttavia, in un aggiornamento pubblicato alcune ore fa, la polizia ha confermato che l'11enne non ce l'ha fatta: "La ragazzina di 11 anni salvata sabato 7 dicembre dal Washington Park Lake è morta per le ferite riportate. L'Albany City School District è stato informato e continuerà a offrire servizi di supporto".

"L'Albany Police Department esprime le sue più sentite condoglianze e il suo supporto alle famiglie e agli amici di entrambi in questo momento difficile", si legge ancor nel post condiviso sulla pagina Facebook del Dipartimento di Polizia.

Dopo aver tirato fuori dall'acqua la ragazzina, le forze dell'ordine avevano continuato a cercare il suo amico di 12 anni, con gli agenti del team di recupero subacqueo della Polizia dello Stato di New York che avevano scandagliato il lago. Poco dopo, intorno alle 19.25 (ora locale, ndr) di sabato, il corpo del 12enne era stato recuperato dal lago.

"Attraverso le indagini, si ritiene che il ragazzo abbia tentato di camminare attraverso il lago ghiacciato e sia caduto", ha affermato la polizia di Albany. "Pensiamo che la ragazzina di 11 anni abbia visto il ragazzo cadere e, nel tentativo di aiutarlo, abbia seguito lo stesso percorso e sia stata inghiottita dall'acqua anche lei".

Un reporter del Times Union, un giornale locale di Albany, si trovava nella zona in quel momento e ha raccontato di aver sentito una persona urlare e dimenarsi nell'acqua e di aver chiamato il 911. Un altro passante invece, sentendo il trambusto, si è precipitato alla sua macchina per afferrare una corda e cercare di aiutare.

La polizia ha detto che i nomi dei bambini non saranno resi noti a causa della loro età, ma ha confermato che entrambi sono studenti del distretto scolastico di Albany City. L'emittente News10 ha riferito che hanno frequentato la North Albany Middle School.

"I nostri cuori sono rivolti alle famiglie di questi studenti in questo momento incredibilmente difficile", ha affermato Joseph Hochreiter, sovrintendente del distretto scolastico di Albany, in una dichiarazione dopo l'incidente. "Questa è una tragedia terribile e siamo addolorati".