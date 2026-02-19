Cade in montagna e chiama i soccorsi, Brianna trovata morta per ipotermia ore dopo: aveva 21 anni

Brianna Mohr, 21 anni, è stata trovata morta dopo essere caduta sul Mount Marcy, nello Stato di New York. Ha chiamato il 911 e subito sono scattate le ricerche, ma poco dopo è deceduta per ipotermia. La mamma: “Mi sento così persa senza di te”.

Brianna Mohr, 21 anni.

È scivolata mentre percorreva un sentiero nei pressi del Mount Marcy, la montagna più alta dello Stato di New York, ed è riuscita a lanciare l'allarme. Ma quando i soccorritori sono giunti sul posto, è stata trovata morta.

La vittima dell'incidente, avvenuto il 12 febbraio scorso, si chiamava Brianna Mohr e aveva 21 anni. Secondo quanto emerso dall'autopsia eseguita sul corpo, la ragazza è deceduta per ipotermia, come riportano oggi, giovedì 19 febbraio, i quotidiani esteri che citano le autorità.

Gli agenti della Polizia hanno riferito di aver ricevuto la segnalazione di un'escursionista in difficoltà sul Mount Marcy intorno alle 3 del pomeriggio del 12 febbraio e di aver fatto subito partire le ricerche. Mohr è stata trovata morta ore dopo. Insieme a lei c'era il suo cane, che nella caduta non è rimasto ferito ed è stato salvato.

Le temperature nella zona di Keene, dove è situata la montagna che fa parte della catena delle Adirondack, sono scese fino ai -8 gradi il giorno in cui la 21enne è deceduta.

Secondo quanto spiegato da un portavoce del New York State Department of Environmental Conservation, la ragazza ha contattato il 911, riferendo di essere scivolata su un sentiero e di non riuscire a rientrare.

I ranger hanno cercato Mohr con motoslitte e un veicolo cingolato, mentre l’Unità Aerea della Polizia di Stato sorvolava la zona nel caso fosse stato necessario un recupero con verricello.

Gli agenti a bordo dell'elicottero non sono riusciti a localizzare subito la ragazza e uno di loro è stato calato a terra per continuare le ricerche a piedi. Poco dopo è avvenuto il tragico ritrovamento.

Alcuni giorni fa il fratello della ragazza ha diffuso un messaggio sui social: "Mi hai fatto diventare la persona che sono, mi hai aiutato in così tanti modi, c'eri sempre quando avevo bisogno di parlare", ha scritto. Anche la mamma della 21enne il giorno di San Valentino ha postato una foto insieme alla figlia con la scritta: "Mi sento così persa".

Sul proprio account Instagram la ragazza aveva pubblicato decine di foto delle sue escursioni, in molte immagini la 21enne è ritratta insieme al suo cane che l'ha accompagnata anche nell'ultima passeggiata.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sotto i suoi post. "Riposa in pace, hai vissuto tante cose nei tuoi 21 anni, molte più di quelle che tante persone vivono nella loro intera vita", scrive un utente.

"Brianna, non mi conoscevi ma ho sofferto nell'apprendere la notizia della tua morte. – scrive un altro – Sappi che le mie preghiere sono con te e la tua famiglia. Riposa in pace, spero che l‘amore dei tuoi cari ti abbia confortato fino all'ultimo attimo".