Bruxelles, l’attentatore doveva essere estradato ma nessuno sa dov’è il fascicolo: “Errore madornale” Secondo il procuratore capo della capitale belga, il fascicolo su Abdesalem Lassoued probabilmente è stato dimenticato in uno schedario. “La grave carenza di personale presso la procura di Bruxelles ha avuto un ruolo” ha spiegato il pm.

A cura di Antonio Palma

L’attentatore di Bruxelles, Abdesalem Lassoued, doveva essere estradato dal Belgio su specifica richiesta della Tunisia ma il fascicolo di indagine, aperto ben due anni fa a suo carico, era sparito nel nulla e nessuno sa che fine abbia fatto. “Il madornale errore”, come lo ha definito il ministro della Giustizia belga, ha scatenato una valanga di polemiche in Belgio e ha portato alle dimissioni dello stesso Vincent Van Quickenborne.

Prima delle dimissioni, il ministro della Giustizia aveva spiegato che si stava cercando di capire come Abdesalem Lassoued, estremista islamico, fosse scomparso dal radar delle forze dell’ordine due anni fa, dopo che gli era stato negato l'asilo politico. Nessuno avrebbe cercato di rintracciarlo nonostante lo scorso anno fosse arrivata anche una richiesta di estradizione dal Paese nordafricano di cui era originario.

Dagli accertamenti infatti si è scoperto che Abdesalem Lassoued era stato condannato a una lunga pena in Tunisia dove però era evaso dal carcere nel 2011. Nel frattempo era giunto in Europa attraverso l’Italia, dove era stato anche fermato a Terni nel 2012. Giunto in Nord Europa, si era poi stabilizzato in Belgio dove aveva messo su famiglia. Infine ha ucciso in strada due tifosi svedesi a Bruxelles la sera del 16 ottobre prima di essere colpito a morte dalla polizia.

Dalle indagini sul suo passato, le autorità belghe hanno scoperto che era arrivata una richiesta di estradizione nell'agosto 2022 mai portata avanti. Secondo il procuratore capo della capitale belga, Tim De Wolf, il fascicolo probabilmente era stato dimenticato in uno schedario. “Nessuno dei colleghi coinvolti ricorda cosa ne è stato di questo specifico dossier un anno fa. Non c’è traccia di un esame delle carte”, ha spiegato.

Le autorità tunisine hanno segnalato il caso la prima volta il primo luglio 2022 tramite l’Interpol, menzionando però solo un'evasione dal carcere. Sei settimane dopo è seguita una “serie di allegati”, ma il fascicolo è andato perduto presso la Procura. "La grave carenza di personale presso la procura di Bruxelles ha avuto un ruolo, ma questo non giustifica quanto accaduto", ha detto De Wolf.

Il dossier sparito, però, è solo l’ultimo degli errori commessi nel caso di Abdesalem Lassoued. Dai documenti infatti risulta che l’uomo aveva presentato domande di asilo in Norvegia, Svezia, Italia e Belgio, sempre respinte. Aveva soggiornato illegalmente in Belgio dopo che la sua richiesta di asilo era stata respinta già nel 2020 e un ordine di espulsione, emesso nel marzo 2021, non era stato mai eseguito.