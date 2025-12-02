Brianna morta dopo un volo dal 17esimo piano: il telefono in modalità ‘Non disturbare’ accende i sospetti

Brianna Aguilera, 19 anni, è precipitata dal 17esimo piano di un edificio ad Austin, in Texas. La madre non crede alla tesi del suicidio: “Avevamo una regola: telefono con posizione attiva e risposte ai messaggi. È tutto molto strano”.

Brianna Aguilera, 19 anni, studentessa della Texas A&M, è stata trovata morta nelle prime ore di sabato all’esterno di un complesso residenziale di Austin. La giovane aveva partecipato la sera precedente ad un evento pensato per la partita di football tra Texas A&M e l’Università del Texas. Il corpo è stato scoperto intorno all’1 di notte da un passante, in un’area a poche centinaia di metri dal campus: sarebbe precipitata dal 17º piano dell’edificio dove si trovava con un gruppo di amici.

Una morte improvvisa, avvolta da dubbi e contraddizioni, che la madre della giovane considera tutt’altro che accidentale.

Nelle ore precedenti, Stephanie Rodriguez aveva cercato di contattare la figlia senza riuscirci. Un dettaglio, però, l’aveva subito allarmata: il telefono di Brianna era impostato su “Non disturbare”, una modalità che l’adolescente non usava mai quando usciva. “Avevamo una regola: telefono con posizione attiva e risposte ai messaggi. Per questo mi è sembrato strano, sospetto”, ha raccontato all'emittente KGNS.

Preoccupata, aveva contattato il Dipartimento di Polizia di Austin, ma — sostiene — le era stato detto che non poteva sporgere denuncia prima di 24 ore. Intanto, il telefono della giovane risultava geolocalizzato vicino a un ruscello, una zona che gli agenti non sarebbero andati a controllare. “Mi ha terrorizzata. Ultimamente ad Austin sono stati trovati diversi corpi nei corsi d’acqua…”, ha spiegato Stephanie.

Sabato mattina la posizione del cellulare era ancora la stessa. Solo alle 16 di quel giorno la donna ha ricevuto la straziante notizia: il corpo della figlia si trovava all’obitorio, identificato tramite impronte digitali. Una comunicazione tardiva che, unita alla versione fornita dagli investigatori, ha alimentato ancora di più la sua convinzione che dietro alla morte della giovane possa esserci qualcuno.

Brianna Aguilera e sua madre

Gli inquirenti sembrano propendere per il suicidio. Una tesi che la madre respinge con fermezza: “Non è stato un incidente. Mia figlia non si sarebbe mai lanciata. Amava la vita, era entusiasta del suo futuro da avvocata”. Sul suo profilo Facebook, la donna ha accusato il gruppo di giovani presenti nell’appartamento di aver avuto “fin troppo tempo per concordare una versione comune”.

La donna sostiene inoltre che gli investigatori non abbiano ispezionato l’appartamento né interrogato subito tutti i presenti. “Hanno parlato con le ragazze solo il giorno dopo, all’una del pomeriggio. Non capisco perché non siano andati subito sul posto”, ha dichiarato. Nell'abitazione, sostiene la mamma di Brianna, c'erano almeno quindici persone e alcune di queste potrebbe conoscere i dettagli di un fatto importante: una lite tra Brianna e un’altra giovane, di cui la madre afferma di avere i messaggi, non sarebbe mai stata approfondita.

Brianna Aguilera

La polizia di Austin, dal canto suo, ha dichiarato che al momento la morte non è considerata un omicidio, in assenza di elementi sospetti. L’autopsia è stata eseguita domenica, ma i risultati non sono ancora stati resi noti. Sarà l’ufficio del medico legale della contea di Travis a stabilire la causa del decesso.