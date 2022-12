Brasile, sventato attentato per impedire l’insediamento di Lula: “Bombe in tutta la capitale” Le forze dell’ordine di Brasilia hanno fermato e arrestato un uomo di 54 anni sospettato di aver organizzato un attentato per impedire l’insediamento del presidente eletto Lula. Secondo quanto reso noto, l’attentatore aveva progettato esplosioni in tutta la capitale.

A cura di Gabriella Mazzeo

La polizia brasiliana ha detto di aver arrestato un uomo che aveva programmato un attentato contro il nuovo presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva. Secondo le forze dell'ordine locali, l'uomo aveva intenzione di far esplodere una bomba piazzata su un'autocisterna nei pressi dell‘aeroporto di Brasilia nella giornata del 1° gennaio, in occasione dell'insediamento di Lula.

L'attentatore, secondo quanto reso noto, è un sostenitore del presidente uscente Jair Bolsonaro e per progettare l'attacco si sarebbe avvalso del sostegno di altri elettori del leader di destra.

La polizia brasiliana sta lavorando per risalire alla rete dei possibili complici mentre ricostruisce il piano elaborato per il 1° gennaio. Secondo annunciato dalle forze dell'ordine, l'uomo di 54 anni aveva intenzione di far esplodere l'ordigno nei pressi dell'aeroporto per seminare il caos durante la cerimonia di insediamento.

Leggi anche Per 17 anni fiori sulla tomba sbagliata: scambio di salme al cimitero

Il presunto attentatore aveva già preso parte alle proteste del 12 novembre davanti al quartier generale dell'esercito ed era per questo motivo già noto alle forze dell'ordine che in questi giorni stanno svolgendo un'intensa attività di indagine per garantire la sicurezza durante l'insediamento ufficiale del presidente.

Stando a quanto diffuso dalla BBC, il sospettato ha confessato alle forze dell'ordine di aver ideato un piano per "sollecitare un intervento delle forze armate" e impedire così "al comunismo di prendere piede in Brasile".

L'attacco avrebbe dovuto essere esteso a diverse zone della capitale per costringere l'esercito a dichiarare lo stato di emergenza e impedire così l'insediamento del nuovo governo.

La polizia ha arrestato il 54enne nel suo appartamento. Qui l'uomo stava immagazzinando un vero e proprio "arsenale di armi" da utilizzare in occasione della cerimonia ufficiale prevista per il 1° gennaio.

Dopo l'arresto, le forze dell'ordine hanno fatto sapere che le misure di sicurezza previste per il giuramento di Lula saranno rivalutate e ulteriormente rafforzate con posti di blocco e controlli in tutta la capitale.