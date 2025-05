video suggerito

Blackout in tutte le linee della metropolitana di Londra: sospesi i treni, evacuati i passeggeri L’intera metropolitana di Londra è fuori servizio a causa di una grave interruzione di corrente: in alcune zone i passeggeri sono stati fatti evacuare. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'interruzione di corrente ha reso inagibile l'intera rete della metropolitana londinese. Lo ha annunciato il Transport for London: a causa del blackout si sono verificati gravi ritardi e cancellazioni in diverse parti del sistema. Nel dettaglio, sono sospese le linee Bakerloo, Waterloo e City, la linea Suffragette che va da Gospel Oak a Barking attraverso il Nord-Est di Londra.

Non solo. Anche ritardi e soppressioni di alcune linee del servizio ferroviario, come nella Elizabeth Line, Jubilee Line e Northern Line. Secondo quanto riferito, i passeggeri sono stati fatti evacuati dalla stazione di Tottenham Court Road e in altre parti ritenute inagibili. Un portavoce della Transport for London ha fatto sapere che al momento è ancora sconosciuta la causa del blackout, ma anche che piano piano la corrente è stata ripristinata.

Non è il primo caso in questi giorni di mancanza di corrente nel sistema del trasporto. Un massiccio blackout elettrico ha interessato per diverse ore Spagna e Portogallo lo scorso mesi: qui si erano fermati trasporti pubblici come aeri, treni e metro e anche le comunicazioni, con gravi disagi per la popolazione. Insomma intere città. Erano state segnalate isolate interruzioni della corrente anche in alcune parti della Francia e ad Andorra. Anche in questo caso la metropolitana della capitale Madrid era stata bloccata dal blackout. In risposta alla situazione generata dalla diffusa interruzione di corrente elettrica nella regione, è stata attivato il Piano di Emergenza Territoriale della Comunità di Madrid. Solo dopo alcune ore era tornata l'elettricità.