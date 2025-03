Bimbo scomparso 7 anni fa ad Atlanta ritrovato a 1.500 km di distanza: gli era stata dedicata serie Netflix

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Dopo sette anni di ricerche, Abdul A.K., scomparso da Atlanta, in Georgia, è stato ritrovato a oltre 1.400 miglia di distanza, a Highlands Ranch, in Colorado. Il bimbo era stato protagonista in una puntata di Unsolved Mysteries di Netflix. L'ufficio dello sceriffo della contea di Douglas ha annunciato il ritrovamento oggi.

Aziz è stato individuato grazie a un intervento per violazione di domicilio. I poliziotti erano stati inviati in una casa di Kelliwood Way per indagare su un sospetto furto in corso. Il proprietario, monitorando le telecamere di sicurezza, aveva segnalato movimenti sospetti all'interno dell’abitazione, che risultava vuota e in vendita.

All’arrivo delle autorità, due bambini sono stati trovati in un'auto parcheggiata nel vialetto, mentre un uomo e una donna sono usciti dalla casa dichiarando di essere legati a un agente immobiliare. Tuttavia, le loro dichiarazioni hanno iniziato a presentare incongruenze nel corso degli accertamenti.

Le verifiche hanno permesso di identificare la donna come Rabia Khalid, 40 anni, su cui pendeva un mandato di arresto per rapimento. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il bambino più grande nell’auto era proprio Aziz, la vittima del sequestro, oggi quattordicenne.

Secondo gli inquirenti, Khalid, madre non affidataria, avrebbe rapito il figlio il 27 novembre 2017 ad Atlanta. Per questo, era stata incriminata per rapimento aggravato e su di lei era stato emesso un mandato di cattura. Le indagini, seguite anche dagli U.S. Marshals, erano rimaste aperte per anni.

Khalid e un uomo identificato come Elliot Blake Bourgeois, 42 anni, sono stati arrestati e incarcerati nella prigione della contea di Douglas. Devono rispondere di rapimento di secondo grado, falsificazione, furto di identità, dichiarazioni mendaci alle autorità e violazione di domicilio. La cauzione è stata fissata a 1 milione di dollari ciascuno.

Entrambi i minori sono stati affidati ai servizi di protezione dell’infanzia. L’identità del bambino più piccolo non è stata resa nota, mentre le decisioni sul futuro dei due minori saranno prese dal tribunale.

La famiglia di Abdul ha espresso sollievo per il ritrovamento del ragazzo, ringraziando le autorità per il loro impegno. "Siamo sopraffatti dalla gioia per aver finalmente ritrovato Abdul. Ringraziamo tutti per il supporto ricevuto in questi sette anni e, in particolare, l’ufficio dello sceriffo della contea di Douglas per il lavoro eccezionale svolto. Ora chiediamo riservatezza per poterci riunire e guarire come famiglia".