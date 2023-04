Bimbo di 4 anni si perde nel bosco, salvato dal suo cane: il video del momento del ritrovamento Un bambino di quattro anni che si era smarrito in un bosco del New Jersey, negli Stati Uniti, è stato ritrovato sano e salvo dalla polizia: determinante per il salvataggio è stato il suo cane.

A cura di Davide Falcioni

Un bambino di appena quattro anni che si era smarrito in un bosco del New Jersey, negli Stati Uniti, è stato ritrovato sano e salvo dalla polizia, che ha diffuso un toccante video sugli istanti in cui è avvenuto il ritrovamento: il filmato inizia con il rumore dell'abbaio di un cane in lontananza e la corsa a perdifiato di un agente. Dopo una trentina di secondi le immagini mostrano dapprima il cane nero, poi il bambino.

"Siamo qui, amico!", grida il poliziotto rivolgendosi al piccolo, dallo sguardo spaventato: "Ho perso le scarpe!", dice il bambino, mentre viene stretto tra le braccia degli agenti che lo rassicurano che andrà tutto bene.

La polizia di stato del New Jersey ha dichiarato su Twitter che il bambino e il suo cane si erano allontanati dalla loro casa di Buena Vista Township. Dopo averlo cercato per alcune ore i genitori hanno denunciato la sua scomparsa, terrorizzati che potesse essergli accaduto qualcosa di grave. Decine di agenti si sono quindi dispiegati nelle strade e nei boschi circostanti e hanno dato inizio a ricerche serrate che dopo alcune ore, e fortunatamente prima dell'insorgere della notte, hanno avuto successo.

Un ruolo determinante è stato quello del cane che, quando ha sentito in lontananza l'arrivo dei poliziotti, ha iniziato ad abbaiare. "Quel cane gli ha salvato la vita conducendo i poliziotti da lui. Scommettiamo che non ha mai lasciato solo il bambino neppure per un istante", hanno commentato diversi utenti di twitter sotto il video del salvataggio.