Si ribalta con l’auto, si perde nel bosco e resta bloccato nella vegetazione: salvato dai Vigili del Fuoco

Un automobilista si è ribaltato con l’auto nelle campagne di Cercemaggiore (Campobasso) e dopo l’incidente si è allontanato finendo bloccato in una zona boschiva. I soccorritori lo hanno trovato tra i rovi e trasportato in ospedale.

Le operazioni di soccorso.

Si è ribaltato con l'auto e subito dopo ha deciso di allontanarsi dal luogo dell'incidente senza attendere l'arrivo dei soccorsi, rimanendo intrappolato in un bosco. È successo nelle campagne di Cercemaggiore, in provincia di Campobasso, nella serata di ieri, domenica 15 marzo.

Il conducente della vettura, dopo essersi ribaltato con il mezzo, si è allontanato dal luogo dell'incidente incamminandosi successivamente in una zona impervia e smarrendosi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per rintracciare l'uomo, che è stato trovato bloccato tra rovi e vegetazione in un bosco, e hanno operato insieme ai Carabinieri e al personale sanitario del 118.

Foto Vigili del Fuoco.

Gli operatori, dopo avergli prestato le prime cure e averlo stabilizzato, hanno disposto il trasporto del ferito fino al punto in cui si trovava l'ambulanza, aprendosi un varco tra la vegetazione spinosa.

L'uomo è stato quindi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso per ulteriori accertamenti. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

In casi come questi il consiglio è ovviamente quello di non allontanarsi dal luogo dell'incidente e attendere nelle vicinanze i soccorsi.

Foto dei Vigili del Fuoco.

C'è il rischio infatti di peggiorare eventuali traumi riportati nello schianto, rendere più difficili le operazioni di ricerca e soccorso ed esporre se stessi a ulteriori pericoli, come cadute, ipotermia e disorientamento (come accaduto all'automobilista che si è perso nelle campagne di Cercemaggiore).

Dopo un incidente autonomo, è importante mettersi in sicurezza uscendo dall’auto e chiamare il Numero Unico per le Emergenza 112 segnalando ai soccorritori la propria posizione e fornendo, se possibile, tutti i dettagli richiesti dagli operatori.

Anche se, in alcuni casi, può succedere che le persone in stato di shock si allontanino non per scelta lucida.