Bimbo di 2 mesi muore improvvisamente in casa: la madre gli aveva riempito il biberon di alcol volontariamente

Il terribile caso ad Atlanta, in Usa, dove dopo l’autopsia e i test tossicologici, la morte del neonato è stata ricondotta a una intossicazione da alcol avvenuta di proposito.

Una donna di 37 anni è stata arrestata ad Atlanta, in Usa, con la terribile accusa di aver ucciso il figlioletto di appena due mesi somministrandogli di proposito alcol riempiendo il biberon. La terribile scoperta dopo l’autopsia sul corpicino del piccolo che ha riscontrato un tasso alcolemico nel sangue di oltre il doppio di quello limite per guidare.

La tragedia improvvisa si era consumata nell’ottobre scorso quando sanitari e polizia erano intervenuti presso l’abitazione della donna dopo una chiamata di emergenza che segnalava un bimbo privo di sensi. Il piccolo venne trasportato d’urgenza in pronto soccorso ma purtroppo i medici non poterono fare nulla per salvarlo, dichiarandone il decesso poco dopo l’arrivo in ospedale.

Una morte che appariva tanto terribile quanto inspiegabile visto che il piccolo non aveva segni evidenti di ferite o traumi. Per determinare la causa del decesso, le autorità avevano disposto l'autopsia e contestuali test tossicologici da cui poi è emerso il tasso di alcol fuori scala. La morte del neonato è stata quindi ricondotta a una intossicazione da alcol.

La scoperta più scioccate però doveva ancora arrivare. Dalle indagini della polizia si è scoperto infatti che non si trattava di un avvelenamento accidentale, ad esempio attraverso il latte materno, ma di un omicidio per mano della madre. I medici infatti hanno concluso che l'alcol era stato ingerito dall’esterno. Secondo l’accusa, la donna avrebbe riempito di proposito la bottiglietta del bambino con alcol fino a mandarlo in coma etilico e ucciderlo.

La donna è stata così arrestata giovedì scorso per i reati di omicidio e crudeltà di primo grado su minori e condotta in carcere in attesa di comparire in Tribunale. Al momento non è chiaro che tipo di alcol sia stato utilizzato e il movente che avrebbe spinto la donna a fare una cosa del genere al figlioletto.