in foto: Screen da Youtube.

Ennesima tragedia negli Stati Uniti, dopo quella dei gemellini dimenticati in auto dal padre e morti dopo ore sotto al sole rovente. Un bimbo di 2 anni è stato trovato cadavere nel retro di un furgone nel parcheggio dell'asilo mentre all'esterno c'era una temperatura che superava i 32 gradi centigradi. È successo ad Oakland Park, in Florida: intorno alle 15 del pomeriggio di ieri, lunedì 29 luglio, i dipendenti della struttura hanno lanciato l'allarme dopo aver visto il piccolo privo di sensi all'interno del van. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia, giunti subito sul luogo, il piccolo era stato probabilmente accompagnato all'asilo la mattina ma è stato dimenticato nella vettura. Al momento non è stato effettuato alcun arresto, ma indagini sono in corso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

"Sfortunatamente, non è la prima volta che sentiamo parlare di un caso del genere – ha detto Keyla Concepcion, portavoce della polizia -. Quanto successo è sotto indagine. Spesso si pensa che strutture del genere che si occupano di bambini così piccoli abbiano sistemi di sicurezza all'avanguardia e controllino continuamente la situazione, ma spesso non è così". Al vaglio degli inquirenti sono anche i filmati delle telecamere di sicurezza, che hanno anche immortalato il momento in cui i paramedici hanno coperto con un telo giallo il cadavere del piccolo per portarlo fuori dal furgone. Quando sono arrivati sul posto era infatti già troppo tardi. La notizia si è subito diffusa in tutta la comunità locale e i genitori dei bambini che frequentano l'asilo si sono precipitati per assicurarsi che i loro figli stessero bene. Ma sono ancora troppe le domande intorno a questo caso, soprattutto relative alla proprietà del furgone. Apparteneva ai genitori? Dove erano la mamma e il papà del piccolo quando si è verificata la tragedia? A che ora il van è arrivato nel parcheggio e per quanto tempo il bimbo ha sofferto sotto al sole cocente? Dubbi, questi, che solo gli investigatori potranno sciogliere nei prossimi giorni. Ma tra le cause del decesso ci sarebbe quasi sicuramente il colpo di calore.

Se davvero questa ipotesi venisse confermata, anche dai risultati dell'autopsia, attesi per i prossimi giorni, questo sarebbe il 24esimo caso di bambini morti perché dimenticati al sole in tutti gli Stati Uniti solo nel 2019, il settimo dell'ultimo mese, secondo dati dell'associazione Kids and Cars. Solo pochi giorni fa era arrivata la notizia del decesso di due gemellini di 1 anno di New York morti dopo essere stati lasciati in macchina dal papà dopo 8 ore di agonia.