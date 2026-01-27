Esteri
Bimbo di 12 anni si nasconde nell’armadio e chiama la Polizia mentre il padre massacra il resto della famiglia

Una donna di origine indiana, 43 anni, è stata uccisa dal marito in Georgia insieme ad altri tre parenti. I figli hanno assistito al massacro ma sono riusciti a salvarsi.
A cura di Maria Neve Iervolino
Il sopralluogo della Polizia sulla scena del delitto (fonte:Gwinnett County Police)
Meemu Dogra, 43enne di origine indiana, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, il 51enne Vijay Kumar. La violenza sarebbe esplosa all'improvviso mentre la coppia si trovava in visita a casa di altri tre parenti a Lawrenceville, in Georgia, Stati Uniti. Ad avvertire le autorità del massacro in corso è stato il figlio 12enne di Dogra e Kumar che si era rifugiato nell'armadio con il telefono portando con sé anche i piccoli dei parenti, due bambini di 7 e 10 anni.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia della contea di Gwinnett, il 23 gennaio 2026, intorno alle 2.30 del mattino, gli agenti sono stati inviati nell'abitazione di Lawrenceville dopo aver ricevuto segnalazioni di colpi d'arma da fuoco. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato quattro adulti deceduti all'interno dell'abitazione, tutti con ferite da arma da fuoco. Anche i tre bambini sono stati trovati nascosti in un armadio, fortunatamente illesi.

Per quanto riguarda Kumar, presunto sospettato della strage della moglie e dei parenti, è stato localizzato non lontano dall'abitazione e arrestato per omicidio plurimo, aggressione aggravata, e crudeltà verso minori.

A perdere la vita insieme a Dogra sono stati Gourav Kumar, 33 anni; Nidhi Chander, 37 anni; e Harish Chander, 38 anni. L'incidente sarebbe avvenuto a seguito a una lite scoppiata tra Dogra e Kumar per "motivi domestici", come hanno spiegato gli agenti.

A seguito della tragedia il Consolato d'India ad Atlanta ha pubblicato un messaggio di cordoglio su X: "Siamo profondamente addolorati per la tragica sparatoria legata a una presunta lite familiare. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e alla famiglia in lutto viene fornita tutta l'assistenza possibile".

Esteri
