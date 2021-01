È stato ricoverato per 11 giorni in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ma è riuscito a sconfiggere l'infezione e a tornare a casa. Arriva dalla Spagna la storia a lieto fine del piccolo Mateo, 10 anni, che ha lottato tra la vita e la morte all'ospedale spagnolo Mancha Centro di Alcázar de San Juan, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Già nei giorni scorsi la sua vicenda aveva fatto il giro del web dopo che un infermiere che si prendeva cura di lui aveva condiviso sui propri canali social una foto di lui in reparto: "È il mio eroe, dopo 11 giorni in rianimazione e sei collegato ad un ventilatore polmonare, ce l'ha fatta", aveva scritto Jesus su Instagram. Poi, è arrivata la bella notizia: Mateo è guarito ed è stato dimesso, lasciando il nosocomio tra gli applausi degli operatori sanitari.

"Non hai mai gettato la spugna – si legge ancora sul post di Jesus -, hai lottato instancabilmente anche se tante volte eri consapevole di quello che stava accadendo. Sei stato un esempio in tutto per tutti". Ai saluti hanno partecipato anche il direttore dell'ospedale Mancha Centro, Lucas Salcedo, il capo del dipartimento di pediatria, Ramon Garrido, e il capo dell'unità di terapia intensiva pediatrica, Ana Muñoz. Salcedo in particolare si è congratulato con Mateo e la sua famiglia per "la lotta esemplare contro questo virus". Tuttavia, il piccolo non è stato l'unico minore ad aver affrontato l'infezione. Ci sono stati, infatti, più di 833 pazienti sotto i 14 anni con Covid-19 da marzo nella sola Alcázar, di cui 16 hanno richiesto cure ospedaliere e 3 sono stati ricoverati in terapia intensiva. La dottoressa Ana Muñoz, del servizio di pediatria dell'Hospital Mancha Centro, ha sottolineato che esperienze come quella di Mateo "devono servire a ricordarci che la popolazione infantile e adolescenziale è suscettibile di infezioni e che, in alcuni casi, possono anche presentare complicazioni".