Bimba di 8 anni sparisce sotto casa, dai video terribile scoperta: portata via dal custode in valigia L’incubo di una bambina di 8 anni nelle Filippine, liberata dopo poche ore dalla polizia: era stata fermata sotto casa, messa in valigia e portata via dal custode.

A cura di Antonio Palma

Era scesa sotto casa per giocare ma, al momento del rientro previsto, i genitori si sono accorti che la bambina era sparita nel nulla e di lei non vi era alcuna traccia. Così ieri, per alcune ore, i genitori di una bimba filippina di soli 8 anni sono finiti in un incubo che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino alla svolta, arrivata in serata, quando la polizia filippina ha trovato e liberato la piccola che era stata rapita.

Dal consulto delle telecamere di sorveglianza della zona, infatti, è emerso un episodio tanto assurdo quanto spaventoso: la bimba era stata fermata, rapita e messa in una valigia dal custode del palazzo. Fondamentale la tempestività degli agenti nel consultare i diversi video delle telecamere della zona che hanno subito smascherato l’uomo.

Nei filmati non si vede la minore né il momento del rapimento, che è avvenuto in pieno giorno nell’androne dello stesso palazzo in cui la piccola risiede coi genitori nella città di Mandaue, a Cebu. L’uomo però è stato immortalato mentre usciva dal palazzo trascinando una grossa e pesante valigia nera che poi ha portato in strada, cercando di nascondere la faccia con il cappuccio di una felpa.

L’allarme è scattato all’ora di pranzo quando la bimba non è tornata a casa, mettendo in allerta i genitori. Poco dopo la denuncia di scomparsa alla polizia e le indagini che nel pomeriggio sono arrivate subito a una svolta. Dai video è stato identificato il custode, il 32enne Godiflor Rama, che poi in serata è stato rintracciato in un appartamento nello stesso quartiere dove si era rifugiato.

La polizia ha fatto irruzione nell’abitazione trovando la valigia e la bambina sotto shock ma viva e senza ferite. L’uomo invece è stato arrestato e condotto in carcere. Il sospetto ha dichiarato di averlo fatto per vendetta nei confronti dei genitori della bambina. “Non l'ho aggredita sessualmente. L'ho fatto solo perché mi accusavano di aver rubato le loro cose, come le loro borse” ha spiegato l’uomo.