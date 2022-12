Bimba di 7 anni rapita e uccisa da un corriere, il nonno lo perdona: “Me lo dice la voce di Dio” L’emozionante post su Facebook di Mark Strand, il nonno di Athena, rapita e uccisa da un corriere (reo confesso) nello Stato USA del Texas. “Sono arrabbiato e vorrei passare 5 minuti nella cella dove è rinchiuso quell’uomo, ma c’è una voce che mi dice di perdonarlo”.

A cura di Biagio Chiariello

Nonno e nipotina con Tanner Lynn Horner (al centro)

"L'uomo che sono è arrabbiato e vorrebbe passare 5 minuti da solo in una cella con lo psicopatico che ci ha portato via la nostra Athena, ma c'è una voce dolce e gentile nell'altra parte della mia testa che mi dice che devo perdonarlo…". Queste le parole su Facebook con le quali il nonno di Athena Strand, la bambina di 7 anni uccisa dopo essere stata rapita da casa sua mercoledì in Texas, ammette di essere pronto a perdonare l'uomo responsabile della morte di sua nipote.

Tanner Lynn Horner, 31 enne corriere, è in carcere con le accusa di omicidio di primo grado e rapimento aggravate in relazione alla scioccante vicenda. Lo sceriffo della contea di Wise, Lane Akin, ha già fatto sapere chel'uomo ha confessato mentre veniva interrogato dalla polizia.

Sabato, il giorno dopo il ritrovamento del corpo della nipotina, Mark Strand ha reso pubblichi i suoi pensieri. Il nonno di Athena è convinto che quella voce che gli dice di perdonare il killer è Dio. "Se permetto a questo odio di consumarmi, quella voce svanirà e alla fine verrà messa a tacere. Allora quel brutto sentimento di odio avrà avuto successo ed è per questo che questa voce gentile persiste nel dirmi che devo perdonare quest'uomo", scrive Mark nella sua lettera sui social.

Basandosi sulla sua fede, Strand alla fine è convinto che riuscirà ad assolvere in qualche modo Horner. "Non c'è un grammo della mia carne che voglia fare questo o dire questo, ma il mio spirito ha ascoltato la voce di Dio e proprio ora, mentre le lacrime mi inondano gli occhi, dichiaro pubblicamente che perdono quest'uomo!" ha scritto Strand.

Nel frattempo i funzionari della Wise County stanno chiedendo alla comunità di indossare il colore preferito di Athena, il rosa, nella giornata di lunedì. Quel giorno sono in programma numerosi eventi per ricordare la bimba barbaramente uccisa.