Bimba di 5 anni muore soffocata mangiando il suo snack preferito davanti agli occhi della mamma Tragedia in Australia, dove la piccola Imogen Lennon è morta soffocata a soli 5 anni mangiando il suo snack preferito: era in macchina con la mamma mentre tornava dalla lezione di nuoto.

A cura di Ida Artiaco

Stava mangiando il suo snack preferito mentre era in macchina con la mamma quando un boccone le è andato di traverso e per lei non c'è stato nulla da fare.

È morta soffocata a soli 5 anni Imogen Lennon davanti agli occhi della mamma mentre insieme stavano tornando a casa a Canowindra, nel New South Wales centro-occidentale, in Australia. La sua vicenda, verificatasi lo scorso 16 gennaio ma raccontata solo nelle scorse ore da una amica di famiglia, ha lasciato l'intero Paese sotto choc.

Stando a quanto ricostruito dalla stampa locale, la bambina stava tornando da una lezione di nuoto. Era seduta sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre Samantha, che le aveva dato da mangiare il suo snack preferito, una specie di hot dog. Poi, la tragedia.

La donna, subito spaventata, ha chiamato un'ambulanza, ma le è stato detto che in quel momento erano troppo lontane dall'ospedale più vicino e che il mezzo di soccorso non sarebbe arrivato in tempo. Quindi, presa dal panico, ha accompagnato lei stessa la figlia in ospedale con l'aiuto di un passante. Ma nonostante gli sforzi, Imogen è morta poco dopo.

"Nonostante gli sforzi eroici di Sam, la chiamata in ospedale e l'aiuto di un passante, è stata la stessa Samantha ad accompagnare sua figlia in ospedale perché troppo lontane per far intervenire i soccorsi", si legge su una pagina GoFundMe aperta dopo la morte della bambina dall'amica di famiglia, Tamara, per raccogliere fondi per il funerale.

"Dare un senso a una perdita così tragica in questo modo è inconcepibile, non ci sono parole che possano descrivere con precisione quanto sia distrutta la famiglia di Imogen. È impossibile immaginare la vita senza Imogen", si legge ancora nel messaggio pubblicato sulla piattaforma di raccolta fondi. Imogen lascia sua madre e suo padre Bill insieme a due fratelli maggiori Hayden e Bailey e sua sorella Tamzin.