Inizia oggi 9 febbraio 2021 il processo a Minsk per Кatsyaryna Chultsova e Darya Andreyeva, due giornaliste bielorusse arrestate con l'accusa di aver "causato e preparato azioni che violano l'ordine pubblico". Le due reporter di Belsat Tv, televisione considerata vicino all'opposizione, sono state fermate il 15 novembre perché riprendevano e documentavano live streaming le manifestazioni di protesta contro il presidente Lukashenko, rieletto con l'80,1% dei voti. Si tratta del sesto mandato consecutivo che ha fatto esplodere le ritorsioni nel Paese, che accusa frodi elettorali per riavere l'incarico. Dopo un'iniziale boom delle manifestazioni, le autorità bielorusse avevano deciso di discutere gli emendamenti costituzionali attraverso un referendum popolare seguito da nuove elezioni parlamentari e presidenziali. Lukashenko, però, visto il calo nelle presenze alle proteste, ha deciso invece di far ridistribuire i poteri presidenziali direttamente al parlamento, facendo così capire qual è l'intenzione: quella di continuare il proprio mandato.

La mobilitazione internazionale

Le due reporter in particolare sono state rinchiuse in regime di carcerazione preventiva e per loro è scattata la mobilitazione internazionale. La comunità internazionale ha chiesto all'Associazione bielorussa dei giornalisti di mobilitarsi per l'immediato rilascio delle due professioniste, esprimendo il timore che arresti simili possano agire da deterrente per gli altri giornalisti, un invito a non seguire le proteste per evitare il peggio. Le due rischiano la detenzione per tre anni per interruzione di servizio: l'accusa sostiene che abbiano causato problemi a 13 autobus, 3 filobus e 3 linee di tram.

Nonostante l'arresto, le due giornaliste si dichiarano "serene riguardo al loro destino". "Sanno cosa è successo loro – ha dichiarato Ihar Ilyashm, marito di Darya Andreyeva – e in particolare mia moglie commenta con ironia tutto quello che sta accadendo. Sono in buona forma fisica ed emotivamente forti".