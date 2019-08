Dramma in Normandia, nelle acque della Manica. Una piccola barca a vela si è capovolta nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto, davanti alle coste di Agon- Coutainville. Il bilancio riportato dai media locali che citano i soccorritori è gravissimo: tre bambini sono rimasti intrappolati nella cabina dell’imbarcazione e sono morti annegati. Con loro sulla barca c’erano tre adulti che sono caduti in mare e sono stati soccorsi da tre motovedette della Société Nationale de Sauvetage en Mer e da un elicottero della protezione civile. I tre adulti sono illesi, ma in stato di choc. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 del pomeriggio. A dare l'allarme è stato un testimone.

Le vittime avevano 6, 7 e 11 anni – Per i bambini, invece, non c’è stato nulla da fare: a quanto ricostruito, i tre bimbi di sei, sette e undici anni si trovavano appunto nella cabina quando l’imbarcazione si è capovolta per cause ancora da chiarire. I vigili del fuoco hanno precisato che i bambini sono stati ritrovati in arresto cardiaco ed è stato impossibile rianimarli. “I soccorritori hanno cercato di rianimarli sulla spiaggia, ma non è bastato. È terribile”, le parole di Erick Beaufils, sindaco di Gouville-sur-Mer, dove una delle famiglie coinvolte nell’incidente era in vacanza. Sotto choc anche il sindaco di Agon-Coutainville, Claude Dutertre. “È un giorno di grande tristezza per i parenti di questi bambini. I miei pensieri sono per le famiglie”.

Aperta un'indagine sull'incidente – Secondo quanto ha fatto sapere la prefettura locale in una nota un’inchiesta è stata aperta dalla procura di Coutances, nel dipartimento della Manica. La barca è stata recuperata e sequestrata.