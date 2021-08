Bangladesh. Fulmine colpisce una barca dove era in corso un matrimonio: 17 morti, ferito lo sposo Almeno 17 persone sono decedute e altre 14 sono rimaste ferite mercoledì 4 agosto a causa di un fulmine che ha colpito una barca presa a noleggio per una festa di nozze. È successo sulle rive del fiume Padma, nel nordovest del Bangladesh. Ferito anche lo sposo, alcune persone sono in gravi condizioni.

A cura di Biagio Chiariello

Stavano partecipando ad un funerale quando un fulmine li ha colpiti. Diciassette persone sono state uccise in Bangladesh durante un temporale mentre prendevano parte ad un ricevimento nuziale. Altre quattordici persone, compreso lo sposo, sono rimaste ferite. Come riporta la BBC, pare che la sposa non fosse presente al momento del terribile incidente. Le vittime si trovavano nei pressi della città di Shibganj, sulle rive del fiume Padma, il principale affluente del Gange, nel distretto di Chapai Nawabganj, quando sono state sorprese da una violenta e improvvisa tempesta. La gente del posto ha detto che diversi fulmini hanno colpito il gruppo.

I fulmini in Bangladesh

Il Dipartimento per la gestione dei disastri ambientali del Bangladesh ha comunicato che negli ultimi anni si è verificato un pericoloso aumento del numero di fulmini e del numero di vittime correlate a questi incidenti legati alla forza dei fenomeni atmosferici. Secondo il Ministero della gestione dei disastri e dei soccorsi, dal 2011 al 2016 nel Paese del sud est asiatico sono morte ben 1.400 persone a causa dei fulmini. Da qui la decisione delle autorità di includere i fulmini nell’elenco dei disastri nazionali da ormai cinque anni. Per cercare di prevenire incidenti e vittime, sono stati anche installati in via sperimentale dei sensori di rilevamento delle scariche elettriche in otto tra i luoghi più a rischio. Purtroppo però, si tratta di misure ancora insufficienti. Gli esperti affermano che la deforestazione ha avuto un ruolo determinate nella crescita del numero di fulmini mortali a causa della scomparsa di molti alberi ad alto fusto che prima avrebbero attirato le saette.