Fulmine sorprende famiglia in mare mentre fa il bagno, un morto e 3 feriti in Florida: “Sembrava una bomba”

Il 51enne deceduto si trovava in acqua con tre membri della sua famiglia quando un fulmine improvviso li ha sorpresi in mare. “Ci facevano male le orecchie e ci ha accecato gli occhi” ha raccontato un testimone che era sulla spiaggia.

Un uomo di 51 anni è morto e altri tre membri della sua famiglia sono rimasti feriti dopo che un fulmine improvviso li ha sorpresi in mare mentre facevano il bagno lungo la costa di Fort Myers, in Florida. Secondo quanto riferito dal distretto dei vigili del fuoco di Fort Myers e dall'ufficio dello sceriffo della contea di Lee, i soccorritori sono stati allertati nel primo pomeriggio di venerdì scorso, intorno alle 14.30, con diverse segnalazioni per un uomo colpito da un fulmine mentre si trovava in acqua.

Nonostante l’intervento di passanti e soccorritori medici, per l’uomo, trovato già esanime, non c’è stato nulla da fare. La vittima, identificata come il 51enne Viktar Kiryk, è stato dichiarato morto sul posto dopo lunghi tentativi di rianimazione cardiopolmonare anche con defibrillatore. Tra i primi a soccorrere l’uomo è stata una passante e operatrice sanitaria che ha afferrato un defibrillatore automatico in zona ma nemmeno questo ha potuto salvare l’uomo.

"Nonostante i tentativi di rianimazione immediati da parte dei presenti e dei soccorritori, la vittima è purtroppo deceduta sul posto", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo, rivelando: "Kiryk si trovava in acqua con tre membri della sua famiglia al momento dell'incidente. Gli altri sono stati trasportati in un ospedale locale per accertamenti e fortunatamente sono in condizioni stabili”.

La scena si è consumata davanti ad altri bagnanti che in quel momento erano sulla spiaggia. "All'improvviso, è sembrato come se fosse esplosa una bomba” ha raccontato uno di loro, rivelando: “Ho visto il lampo, e in quel momento non riuscivo a capire dove avesse colpito, ma sapevo che aveva colpito la spiaggia o proprio la riva". "Vi assicuro che era così luminoso che ci facevano male le orecchie, ci ha accecato gli occhi, tanto era intenso” ha aggiunto.

"Questo tragico incidente ci ricorda con dolore che i temporali estivi in ​​Florida possono svilupparsi rapidamente. Se sentite tuoni o vedete fulmini, uscite immediatamente dall'acqua e cercate un riparo sicuro", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo mettendo in guardia i bagnanti. "Se sentite il tuono, siete a portata di fulmine. Cercate subito riparo all'interno di una casa, di un edificio di grandi dimensioni o di un veicolo con tetto rigido", hanno spiegato. "Aspettate almeno 30 minuti dopo aver sentito l'ultimo tuono prima di uscire dal riparo. Non ci sono posti sicuri all'aperto", hanno aggiunto i vigili del fuoco.