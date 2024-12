video suggerito

Bambino salva il compagno con la manovra di Heimlich: l'intervento ripreso dalle telecamere a scuola L'intervento "eroico" del piccolo Thomas, 8 anni, allievo di una scuola elementare in Arizona. Prima ancora che gli adulti si accorgessero del bambino che rischiava di soffocare lui è intervenuto e lo ha salvato.

A cura di Susanna Picone

Ha capito praticamente subito quello che stava succedendo e, senza perdere tempo, ha deciso di eseguire la manovra di Heimlich su quel bambino seduto accanto a lui che rischiava di soffocare. È il gesto eroico compiuto dal piccolo Thomas, un bimbo di otto anni studente della Porter Primary School di Mesa, in Arizona.

Thomas si è accorto che qualcosa non andava e ha reagito immediatamente, prima ancora che gli adulti accanto a lui si accorgessero del pericolo.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere della scuola statunitense: Thomas e il suo compagno si trovavano insieme a decine di altri bambini nella mensa scolastica. Isaiah, il bimbo seduto accanto a Thomas, stava mangiando quando probabilmente a causa di un acino di uva ha rischiato di soffocare.

Il piccolo si alza, si porta le mani al petto e poi si gira di spalle alla tavola. È in quel momento che Thomas capisce e interviene: porta le braccia intorno al compagno ed esegue con successo la manovra di Heimlich.

Il racconto del bimbo che ha salvato il compagno che stava soffocando

“Aveva un vassoio con dell'uva e un vassoio con delle carote e un sacco di piccole cose, e l'ho visto e sentito che piangeva, così ho pensato: ‘cosa c'è che non va?’”, ha poi raccontato il bambino, acclamato come un eroe dopo aver salvato il suo compagno di classe.

“Per un attimo non ho capito cosa stesse facendo, ma alla fine ho capito che stava soffocando, così ho deciso di eseguire la manovra di Heimlich”, ha aggiunto il giovane studente. Nei giorni scorsi il bimbo è stato premiato a scuola durante una cerimonia a lui dedicata.

Cos’è e come funziona la manovra di Heimlich

La manovra di Heimlich è una tecnica salvavita di primo soccorso che si utilizza in caso di ostruzione delle vie aeree causata da un corpo estraneo. Come si legge sul sito dell’Istituto superiore di Sanità, questa manovra viene eseguita per prevenire il soffocamento di una persona nel caso in cui le sue vie respiratorie vengano bloccate da un pezzo di cibo o da altro oggetto.

La manovra prende il nome dal suo inventore, il chirurgo Henry Heimlich: per praticarla bisogna comprimere il diaframma di persone coscienti, spingendolo verso l'alto, in modo da causare un colpo di tosse e la conseguente espulsione del corpo estraneo. È una tecnica che può essere eseguita sia su adulti, sia su bambini di età superiore a un anno.