Bambina di 9 anni muore annegata in un parco acquatico negli USA

Immagine di repertorio

Una bambina di 9 anni è morta ieri dopo un grave incidente avvenuto all’interno del parco acquatico The Boardwalk a Hersheypark, una delle principali attrazioni turistiche della Pennsylvania (USA).

Secondo quanto riferito da John Lawn, CEO di Hershey Entertainment & Resorts Company, i bagnini si sono accorti che la bambina si trovava in difficoltà in acqua. Lo staff è intervenuto prontamente, estraendo la giovane e avviando immediatamente le manovre di soccorso. "La bambina è stata soccorsa tempestivamente e sono stati eseguiti continui e coordinati tentativi di rianimazione", ha dichiarato Lawn in una nota ufficiale. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la piccola è deceduta poco dopo presso il Milton S. Hershey Medical Center. "La nostra comunità è profondamente colpita da questa tragica perdita. Il nostro pensiero va alla famiglia della bambina, alla quale esprimiamo le più sentite condoglianze", ha aggiunto Lawn. "Per rispetto della loro privacy, non saranno divulgati ulteriori dettagli personali".

L’esatta dinamica dell’incidente e la specifica attrazione coinvolta non sono state ancora rese note. L’azienda ha annunciato che nei prossimi giorni verrà avviata un’indagine interna, in piena collaborazione con le autorità locali.

The Boardwalk, una sezione acquatica all’interno di Hersheypark, comprende 16 attrazioni, tra cui scivoli d’acqua, un fiume lento e una piscina a onde con una capacità di un milione e mezzo di litri.