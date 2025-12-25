Il video di Babbo Natale e sua moglie fermati per eccesso di velocità in Ohio

Babbo Natale fermato per eccesso di velocità a Fulton, Ohio. Neanche lui è al di sopra della legge: “Anche le slitte devono rallentare”, è il monito dell’agente prima di chiedere patente e libretto.

In questi giorni Babbo Natale va decisamente di fretta, ma neanche lui è al di sopra della legge. Lo sanno bene gli agenti della contea di Fulton, in Ohio, che il 23 dicembre hanno fermato un'auto molto particolare per eccesso di velocità.

In un video pubblicato sulla pagina Facebook dello sceriffo si vedono proprio Babbo Natale alla guida, e sua moglie seduta sul sedile del passeggero, mentre vengono fermati con l'accusa di andare troppo veloce. Nel video pubblicato sulla pagina Facebook dello sceriffo si vede Babbo Natale mentre, un po' contrariato, dà la sua patente agli agenti e poi scende per compilare verbali e scartoffie, dimostrando che neanche lui è al di sopra della legge.

Ironicamente i poliziotti commentano: "Oh oh aspetta un attimo! Babbo Natale e la signora Claus sono stati avvistati volare un po' troppo veloci nella contea di Fulton. Non è stato distribuito carbone, solo un amichevole promemoria che anche le slitte devono rallentare. Il Natale è ancora nei tempi previsti! State al sicuro e buone feste!".

Un promemoria scherzoso per augurare buone feste ai cittadini di Fulton e per ricordare di andare sempre a velocità moderata quando si viaggia in auto, soprattutto durante i giorni di festa. E se vale per Babbo Natale vale davvero per tutti.