Un turista italiano è morto sulla costa adriatica della Croazia e quattro membri della sua famiglia, tra cui due bambini, sono in condizioni gravi a causa di quello che sembrerebbe un avvelenamento da cibo, forse dopo una cena a base di frutti di mare. A dar notizia della morte, avvenuta questa mattina, dell’italiano è la stampa croata che per ora dispone solamente di alcune informazioni ufficiose e incomplete. Secondo i media, si tratterebbe di una famiglia italiana che era arrivata in Croazia per le vacanze, ma finora non sono stati resi noti altri dettagli sulla loro identità. Ieri sera avrebbero consumato una cena a base di cozze e altri molluschi in un noto ristorante di Hvar, isola croata nel Mar Adriatico, e durante la notte gli italiani avrebbero iniziato a lamentare malori gastrointestinali.

L'allarme lanciato questa mattina da uno yacht – Questa mattina alle 10 da uno yacht noleggiato è stata lanciata una richiesta urgente di aiuto al porto di Hvar, sull'omonima isola dalmata: a bordo un uomo di cinquantasette anni era privo di vita. Le altre quattro persone, suoi familiari tra cui due minorenni, erano in condizioni di salute gravi. A quanto si apprende, i feriti soffrivano di forti diarree, nausea, vomito e perdita di coscienza. I due bambini sono stati subito trasferiti in elicottero al centro ospedaliero di Spalato, che si trova a circa cinquanta chilometri dall'isola. Gli altri due adulti sono stati ricoverati poco dopo al reparto per le malattie infettive. La magistratura ha aperto un'inchiesta e sono in corso indagini sull'accaduto. Per il momento, un medico croato parlando del caso non ha voluto confermare l'ipotesi diffusa dalla stampa del malore dopo una cena in un ristorante spiegando di voler attendere altre analisi.