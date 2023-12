Autocisterna si schianta fuori strada ed esplode, oltre 40 morti in Liberia: “Persone ridotte in cenere” Sarebbero più di 40 i morti del grave incidente avvenuto in Liberia, Stato dell’Africa occidentale, dove un’autocisterna è esplosa dopo essersi schiantata fuori strada. Il mezzo trasportava benzina e si è ribaltato in un fossato nei pressi di una strada a circa 130 chilometri dalla capitale Monrovia. Un medico del luogo ha riferito che è ancora difficile stabilire il numero esatto delle vittime perché molte sono state ridotte in cenere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Potrebbe salire oltre i 40 morti il bilancio di un grave incidente avvenuto in Liberia, Stato dell'Africa occidentale, dove un'autocisterna è esplosa dopo essersi schiantata fuori strada. A riferirlo ai media locali è stato il capo ufficiale medico del paese. Secondo quanto è stato riportato, l'autocisterna trasportava benzina, è uscita fuori strada per cause che non sono state ancora chiarite e si è ribaltata in un fossato nei pressi di una strada a Totota, a circa 130 chilometri dalla capitale Monrovia.

Il dottor Francis Kateh, che si sta occupando delle persone soccorse, ha detto a un'emittente locale che è difficile determinare il numero delle vittime perché molte sono state ridotte in cenere, ma stima che più di 40 persone siano state uccise nell'incidente. Le immagini e i video dell'esplosione sono state condivise sui social.

"La nostra squadra va di casa in casa per controllare chi manca all'appello", ha aggiunto ancora il medico parlando all'AFP. La polizia in precedenza aveva fissato il bilancio delle vittime a 15 e aveva detto che almeno 30 persone erano rimaste ferite mentre i locali si erano radunati sulla scena. "Molte persone sono rimaste gravemente ustionate", ha detto il vice ispettore generale della polizia nazionale della Liberia.

Un altro agente di polizia, Malvin Sackor, ha fatto sapere che dopo l'incidente, alcuni abitanti della zona si sarebbero avvicinati al mezzo per prendere il carburante fuoriuscito quando l'autocisterna è esplosa, uccidendone alcuni e ferendone altri. Ha detto che la polizia sta ancora cercando di fare una stima totale di morti e feriti.

Un testimone oculare di Totota ha detto sempre all'AFP che "le persone sono salite tutte sul tetto del camion per prendere il combustibile, mentre alcuni di loro colpivano con i ferri l'autocisterna per farla scoppiare e poter fare benzina. Le persone erano tutt'intorno al camion e l'autista del camion ha detto loro che il gas che si stava versando potevano prenderlo. Ha detto loro di non salire sulla cisterna e di smettere di colpire la cisterna, ma alcune persone usavano addirittura dei cacciaviti per fare dei buchi sul serbatoio"