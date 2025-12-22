Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: almeno 9 feriti, tre sono in gravi condizioni

Auto sulla folla durante una parata natalizia a Nunspeet, nella parte centro-orientale dell’Olanda. La vettura ha investito un gruppo di persone e ci sarebbero nove feriti, di cui 3 gravi. Indaga la polizia. La Farnesina: “Seguiamo la situazione”.

Immagine di repertorio.

Un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia a Nunspeet, nella provincia di Gheldria, nella parte centro-orientale dell'Olanda. Ci sarebbero almeno nove feriti, di cui tre in gravi condizioni.

È quanto riportano i media olandesi che citano le autorità locali. La polizia non sospetta un episodio criminale, secondo quanto riporta il quotidiano De Telegraaf.

Le forze dell'ordine olandesi su X hanno parlato di un "grave incidente". I video pubblicati in rete mostrano numerosi soccorritori sul posto. "Le indagini sono in corso", riferisce la Politie Gelderland. Le circostanze esatte non sono ancora chiare.

Sul luogo dell'accaduto sono presenti diverse ambulanze, autopompe e unità di polizia. L'incrocio tra Oenenburgweg ed Elburgerweg è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Sono stati inviati anche tre elicotteri per i traumi a Nunspeet, riporta il quotidiano De Telegraaf. In alcune immagini si vede una piccola auto grigia danneggiata in un campo adiacente alla strada.

Il gruppo di persone investito dall’auto stava aspettando il passaggio della parata. A causa dell’incidente, la manifestazione è stata immediatamente interrotta, come ha annunciato il comune sul suo profilo Facebook.

La Farnesina e l'ambasciata d'Italia all'Aja seguono la situazione a Nunspeet: "In corso verifiche per accertare eventuale coinvolgimento di connazionali", si legge in un post su X della Farnesina.

Nel messaggio si precisa che il ministro Antonio Tajani "è informato e ne segue l'evoluzione". Per qualsiasi emergenza o segnalazione, contattare la sede all'Aja al numero +31 0 651541399 o #UnitàdiCrisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.

In aggiornamento.