Auto si schianta contro un lampione: alla guida c’era un bimbo di 6 anni con accanto il fratellino I fatti sono venuti mercoledì 10 maggio sull’isola di Langkawi, in Malesia. I due bimbi di 3 e 6 anni hanno approfittato del fatto che la madre fosse in bagno e il padre stesse dormendo per mettersi in macchina e guidare per circa 2.5 km prima dell’incidente. “Volevamo comprare una macchinina” hanno spiegato.

A cura di Biagio Chiariello

Hanno fatto un giro con l'auto dei genitori prima di perdere il controllo della vettura e schiantarsi contro un lampione. Protagonisti della bravata due fratellini di 3 e 6 anni sera sull'isola malese di Langkawi nella serata di mercoledì 10 maggio. "Stavano andando a fare un giro nei negozi per comprare una nuova macchinina" hanno poi spiegato i due bambini alle forze dell'ordine.

Il capo della polizia di Langkawi, Shariman Ashari, ha detto che l'auto che stavano guidando, una Toyota Vios color argento, ha attirato l'attenzione di altri conducenti che presumevano che il conducente fosse "ubriaco". Secondo le ricostruzioni i fratellini sarebbero sgattaiolati fuori dall'abitazione mentre la "madre era in bagno e il padre dormiva".

Si sono messi alla guida dell'auto e hanno percorso circa 2,5 chilometri prima dell'incidente, che ha danneggiato il cofano dell'auto, ha aggiunto Shariman.

“L'autista era un minorenne di sei anni, sul sedile del passeggero c'era suo fratello, di tre anni. L'incidente è avvenuto quando l'auto, viaggiando da Ulu Melaka verso Kampung Nyior Chabang, ha perso il controllo e si è schiantata contro un lampione vicino a Kampung Titi Chanwang", ha detto Shariman.

In video diventato virale su Facebook si vedono i due fratellini seduti ai rispettivi posti in auto. Dicono ai passanti che vogliono andare in un negozio di giocattoli per comprare un modellino di auto. "La mamma è a casa e stiamo andando al negozio", dice il più grande in malese. "Vogliamo comprare un'auto nera", aggiunge il più giovane.

La polizia ha detto che quello di 6 anni ha subito un taglio al mento mentre suo fratello non è rimasto ferito.