Austria, diffondono discorsi di Hitler attraverso gli altoparlanti di un treno: denunciati Due persone sono state denunciate in Austria per aver diffuso dei messaggi audio di Hitler nei vagoni di un treno ad alta velocità.

Due cittadini austriaci sono stati denunciati perché sospettati di aver diffuso un discorso di Adolf Hitler attraverso gli altoparlanti di un treno dell'alta velocità. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 14 maggio, su un convoglio Railjet partito da Bregenz e diretto a Vienna. Le autorità hanno rintracciato i due uomini visionando i filmati delle telecamere di sicurezza del convoglio.

Ma cosa è successo? L'impianto altoparlante installato all'interno dei vagoni anziché annunciare la stazione successiva, ha diffuso ad altissimo volume una lunga serie di "papere" della voce storica degli annunci delle ferrovie austriache, la presentatrice tv Chris Lohner, a seguire poi un comizio di Hitler con le grida della folla "Heil Hitler". La capotreno – raccontano alcuni passeggeri sui social media -, nonostante disperati tentativi, non è riuscita a interrompere l'emissione dell'audio.

Dalle prime notizie, diffuse sui social e rilanciate dai giornali locali, si sospettava che la colpa fosse di alcuni hacker, capaci di bucare il sistema informatico del treno. In realtà, la dinamica sarebbe più banale e meno inquietante. Si sospetta che i due abbiano semplicemente utilizzato una chiave di proprietà di tutti i dipendenti del treno, riuscendo così ad accedere al sistema dell’interfono.

Secondo le Oebb, ad ogni modo, non si tratta di un caso isolato di hackeraggio: i due sono anche sospettati di essere responsabili di altri due incidenti avvenuti la scorsa settimana sui treni in viaggio da St. Polten a Vienna, in cui le registrazioni sono state riprodotte tramite l'interfono del treno. Non è chiaro se anche queste registrazioni avessero una connotazione nazista.