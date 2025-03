Australia, piogge forti per ciclone Alfred: uomo trascinato via da corrente e in migliaia senza luce

video suggerito

Violente raffiche di vento e piogge abbondanti stanno flagellando la costa orientale dell'Australia a causa dell'avvicinarsi del ciclone tropicale Alfred. La situazione è critica: un uomo risulta disperso, migliaia di persone sono senza elettricità e ai residenti del Nuovo Galles del Sud (NWS) è stato imposto di evacuare per il rischio di inondazioni. La tempesta dovrebbe raggiungere la costa del Queensland, a nord di Brisbane – la terza città più grande del Paese – all'alba di domani.

L'uomo disperso era alla guida di un SUV quando il veicolo è stato trascinato via da un ponte nei pressi di Dorrigo, nel nord del NWS, una delle aree più colpite dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni. Il conducente è riuscito a uscire dall’auto e ad aggrapparsi a un ramo, contattando la polizia prima di essere travolto dall'albero e scomparire sott’acqua. Le squadre di soccorso hanno avviato immediatamente le ricerche.

Nel frattempo, altre cinque persone sono state tratte in salvo dalle acque in piena, mentre i fiumi continuano a ingrossarsi. Situazione di pericolo anche nella Currumbin Valley, nel Queensland, dove una coppia ha rischiato la vita a causa della caduta di un albero di grandi dimensioni sulla loro abitazione: i due si trovavano in camera da letto quando la pianta si è abbattuta a pochi centimetri da loro.

Alfred si sta ora spostando verso ovest con venti che soffiano fino a 95 km/h vicino al suo centro e raffiche che raggiungono i 130 km/h. Tuttavia, secondo le previsioni, la tempesta dovrebbe perdere intensità avvicinandosi a Brisbane. Nel Queensland, la caduta di alberi ha lasciato senza elettricità 46.000 abitazioni e attività commerciali, mentre nel Nuovo Galles del Sud 43.000 edifici sono rimasti al buio, prima che l’energia venisse ripristinata per 6.500 di essi.

Il sovrintendente capo del Servizio di Emergenza dello Stato, Stuart Fisher, ha dichiarato che 19.000 residenti del NWS hanno ricevuto l’ordine di evacuare entro mezzogiorno per evitare di rimanere intrappolati dalle inondazioni.

Se Alfred dovesse toccare terra, diventerebbe il primo ciclone a colpire l’area di Brisbane dai tempi del ciclone Zoe, che nel 1974 devastò la Gold Coast provocando estese alluvioni.