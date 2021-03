Alla fine, nonostante tutto, si sono sposati. Ma non è stato semplice. Le nozze di Kate Fotheringham e di Wayne Bell hanno seriamente rischiato di saltare a causa delle inondazioni che stanno devastando l’Australia. I due amati vivono a Wingham, nel Nuovo Galles del Sud, dove negli ultimi giorni sono caduti ben 90 centimetri di pioggia. Il loro matrimonio era previsto sabato 20 marzo, alle 15 (ora locale). Ma già dai giorni precedenti è apparso chiaro ai due ragazzi che quella funzione era davvero complicata da celebrare: per raggiungere la chiesa, a pochi minuti dalla casa dove viveva con i genitori, avrebbe dovuto percorrere un sottopassaggio che era però totalmente allagato.

La sposa arriva in chiesa in elicottero

Ma i futuri sposi non si sono dati per vinti. Il problema fondamentale era: come far arrivare la futura sposa in chiesa. La prima idea, come ha spiegato la ragazza in un’intervista al Guardian, è stata quella di utilizzare una barca, per quanto gli ovvi problemi di sicurezza hanno portato i diretti interessati ad accantonarla. Così come è stata scartata l'ipotesi di sfruttare la linea ferroviaria che passa accanto alla casa dei genitori di Kate. Infine, i due hanno pensato a una sorta di ponte aereo e hanno cominciato a chiamare tutte le compagnie di elicotteri dei dintorni. Nessuna ha dato però loro la risposta che si attendevano. La ragazza ha così deciso di provare un’altra strada e ha pubblicato un appello accorato sul suo profilo Twitter: "Aiutatemi! – ha scritto – è il giorno del mio matrimonio e noi siamo in balìa delle alluvioni. Abbiamo bisogno di aiuto per raggiungere Wingham oltrepassando i fiumi esondati. Qualcuno può darci una mano?".

Matrimonio celebrato

A risponderle è stata una televisione del posto che si è offerta di darle un passaggio in elicottero: in meno di un’ora, il tempo impiegato dal velivolo, Kate è riuscita ad arrivare in chiesa. Quasi in tempo – aveva solo 15 minuti di ritardo. "A raccontarlo, sembra incredibile" ha ammesso dopo la cerimonia.