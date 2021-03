A fine estate e inizio autunno, i temporali sono un evento tutt'altro che raro sulla costa orientale dell'Australia. Le giornate calde e afose terminano regolarmente con degli acquazzoni. Ma ciò che sta accadendo attualmente in una striscia lunga quasi 900 chilometri nell'est del paese sta mettendo i soccorritori di fronte a sfide finora sconosciute. Il forte maltempo interessa in particolare il New South Wales e il Queensland dove si registrano accumuli notevoli in pochi giorni: Redoak 820 mm, Delward 774 mm, Kempsey 618 mm (record precedente di 616mm del 1894). Nelle ultime ore si è registrato anche lo straripamento di una grande diga – quella di Warragamba, la principale riserva d'acqua per la città di Sydney – con conseguenti improvvise inondazioni. L'ABC riferisce che 18.000 persone sono state evacuate a causa delle inondazioni nel NSW, ovvero 3.000 nella parte occidentale e nord-occidentale di Sydney e 15.000 sulla costa centro-settentrionale.

"Una situazione che si vede una volta ogni 100 anni"

L'esperto meteorologo Justin Robinson ha affermato che questo "è il peggior evento di inondazioni che abbia visto in 20 anni". Domenica le autorità hanno classificato la situazione in alcune parti dello stato del New South Wales come "disastro naturale". Il primo ministro Scott Morrison ha spiegato in Parlamento che attualmente sono in vigore ordini di evacuazione per 28 aree con ulteriori 16 aree messe in stato di allerta. "Purtroppo, parti della costa stanno vivendo una situazione che si vede solo una volta ogni 100 anni", ha detto il Premier of New South Wales, Gladys Berejiklian, in una conferenza stampa. Il maltempo, secondo le previsioni, dovrebbe continuare fino alla settimana prossima inoltrata.

in foto: La situazione della diga di Warragamba

Il maltempo devasta l'Australia

In queste ore le immagini hanno mostrato come la forze dell'acqua sia riuscita a portare via automobili, bestiame e persino un'intera casa. “L'acqua era più alta del telaio della porta. Ha spazzato via tutto. Molte persone non hanno più niente, tutto è stato distrutto ”, ha detto un uomo al Sydney Morning Herald riguardo alla casa dei suoi genitori a Telegraph Point. La tempesta ha sradicato alberi, danneggiato case e strade e ha causato interruzioni di corrente in alcuni punti. È stata evacuata anche una prigione a Penrith, vicino a Sydney. Fortunatamente al momento non sono stati segnalati morti.