Attivisti per il clima si attaccano con la colla alla “Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer Ancora un attimo dimostrativo da parte di due ambientalisti che questa volta si sono scagliati contro il celebre dipinto “Ragazza con orecchino di perla” di Vermeer.

A cura di Chiara Ammendola

Ancora un atto dimostrativo da parte degli ambientalisti che questa volta hanno deciso di attaccare la Ragazza col turbante, anche conosciuta come Ragazza con l'orecchino di perla, di Jan Vermeer. Due attivisti hanno infatti fatto ingresso all'interno del Mauritshuis Museum all'Aja, in Olanda, e uno di loro si è incollato al dipinto mentre un secondo gli rovesciava addosso una scatola di passata di pomodoro.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, sarebbero tre le persone arrestato in seguito all'azione dimostrativa: devono rispondere dell'accusa di "manifesta violenza contro la proprietà". L'ufficio stampa del museo ha confermato l'attacco al celebre quadro di Vermeer che non ha subito danni perché coperto da un vetro. Né la colla né il pomodoro rovesciato sul vetro hanno intaccato l'opera.

Intanto la sala è stata chiusa al pubblico e i due attivisti insieme a un terzo componente del collettivo sono stati scortati fuori dal museo dagli addetti alla sicurezza. “Speriamo di poter esporre nuovamente il quadro il prima possibile – hanno fatto sapere dal muso – fino ad allora, questa sala rimane chiusa al pubblico”.

Si tratta del terzo caso di questo tipo in pochi giorni, dopo quelli di Germania e Inghilterra. Lo scorso 23 ottobre infatti due attivisti di Last Generation, collettivo noto per le proteste sul cambiamento climatico, hanno lanciato del purè di patate contro il Pagliaio di Claude Monet, esposto in al museo Barberini di Potsdam, in Germania. Qualche giorno prima, a Londra, due attiviste avevano lanciato della zuppa contro I Girasoli di Vincent van Gogh. celebre quadro del noto artista olandese esposto al National Museum.

(Notizia in aggiornamento)