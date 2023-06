Atterraggio di emergenza in Russia per aereo diretto in Usa, passeggeri bloccati due giorni in Siberia I 216 passeggeri e i 16 membri dell’equipaggio a bordo del volo Air India A1173 sono rimasti bloccati per ben due giorni nella regione dell’Estremo oriente della Russia. Sono ripartiti con un volo di sostituzione inviato dalla compagnia.

A cura di Antonio Palma

Insolita avventura per i passeggeri e l’equipaggio di un volo di linea diretto in Usa e costretto ad un atterraggio di emergenza in Russia a causa di un guasto tecnico improvviso. Atterrati in uno scalo siberiano, infatti, i 216 passeggeri e i 16 membri dell'equipaggio a bordo del volo Air India A1173 sono rimasti bloccati per ben due giorni nella regione dell'Estremo oriente della Russia.

Oltre ai disagi per lo stop improvviso, infatti, il gruppo ha trovato solo sistemazioni di fortuna per le evidenti limitazioni infrastrutturali di uno scalo minore a cui si è aggiunta l’impossibilità di fare acquisti con carte di credito a causa delle sanzioni sulla guerra in Ucraina imposte alla Russia. Molti passeggeri si sono lamentati di aver dovuto dormire a terra, su materassi o sacchi a pelo e di non aver potuto nemmeno comprare qualcosa ai distributori.

L’incidente è avvenuto martedì scorso e ha costretto tutti i passeggeri a rimanere all'aeroporto di Magadan in Siberia fino all’arrivo di un nuovo aereo inviato dalla compagnia dall’India, che è atterrato solo giovedì.

Air India ha spiegato che l’aereo partito da New Delhi e diretto a San Francisco, un Boeing 777, ha avuto problemi al motore ed è stato costretto ad atterrare nello scalo più vicino. L'Air India ha affermato che a causa di "limitazioni infrastrutturali" intorno all'aeroporto, i passeggeri sono stati sistemati in "alloggi di fortuna" dopo che sono stati compiuti sforzi per trasferirli negli hotel locali.

"Poiché non disponiamo di personale Air India con sede nella remota città di Magadan né in Russia, tutto il supporto a terra fornito ai passeggeri è stato il migliore possibile in questa insolita circostanza attraverso il nostro collegamento 24 ore su 24 con il Consolato Generale dell'India a Vladivostok, ministero indiano degli affari esteri, operatori di terra locali e autorità russe" ha aggiunto la compagnia aerea.

Air India infine ha assicuralo di aver inviato subito un volo di sostituzione per la Russia con cibo e altri beni di prima necessità per i passeggeri ma anche tecnici e materiali per riparare il velivolo danneggiato. L’aereo è atterrato giovedì in Siberia caricando a bordo tutti i passeggeri ed è decollato poco dopo giungendo a destinazione a San Francisco nella stessa giornata