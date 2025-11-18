Attacco di Israele in un campo profughi palestinese nel Sud del Libano: almeno 11 morti

Attacco di Israele contro un'auto all'interno del campo profughi palestinese di Ain al-Hilweh, nel sud del Libano. È quello che è successo in queste ore, sono morte 11 persone. Lo riferiscono i media libanesi e lo ha confermato l'esercito israeliano: "Colpito terroristi che operavano in un campo di addestramento di Hamas", usato per "le esercitazioni volte a pianificare e attuare attacchi terroristici contro le truppe delle Idf e lo Stato di Israele".

Stando a quanto riferito dal portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, l'attacco era diretto contro membri di Hamas.

Il quotidiano libanese ‘Al-Akhbar', affiliato a Hezbollah, infatti è stato il primo a precisare che "quattro persone sono state uccise nell'attacco con dei droni a Sidone, nella parte meridionale del Paese". Poco tempo dopo è stato il portavoce delle Forze di difesa israeliane ad annunciare che l'Aeronautica Militare ha attaccato i miliziani operanti in un complesso di addestramento di Hamas nella zona di Ein al-Hilweh, nel Libano meridionale. In una dichiarazione si legge: "La struttura militare attaccata era utilizzata dai militanti di Hamas per l'addestramento e la preparazione alla pianificazione e all'esecuzione di atti terroristici".

Non solo in Libano. I media palestinesi riferiscono che Israele sta bombardando con l'artiglieria le zone orientali di Gaza City e Jabalya. Sarebbe stato accertato lo scoppio di bombe nel quartiere di Zeitoun, a sud-est di Gaza City.