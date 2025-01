Attaccata e colpita con una zanna da un elefante: turista spagnola muore in Thailandia

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Una turista spagnola è morta dopo essere stata attaccata da un elefante mentre faceva il bagno in un centro per pachidermi sull'isola di Yao Yai, nel sud-ovest della Thailandia.

La polizia del luogo aveva inizialmente parlato di un incidente, senza tuttavia specificare la causa della morte. La notizia è stata poi confermata da un operatore del centro “Koh Yao Elephant Care”.

L'operatore ha spiegato all'agenzia spagnola Efe che la turista stava facendo il bagno quando l'animale l'ha attaccata e l'ha colpita con una zanna, provocandole lesioni che hanno determinato il decesso. Non sono state diffuse le generalità della vittima.

Come riporta il quotidiano spagnolo El País, lavare gli elefanti o fare il bagno con loro sono attività popolari in alcuni resort del Paese, dove gli elefanti partecipano anche a spettacoli per i turisti.

Anche se la maggior parte degli incidenti con pachidermi tende a coinvolgere animali selvatici, che a volte sconfinano in aree abitate dall'uomo a causa della perdita dell'habitat naturale.

Negli ultimi 12 anni, ci sono stati 240 morti per attacchi di elefanti selvatici, di cui 39 nel 2024, secondo i dati del Dipartimento dei Parchi Nazionali citati dal quotidiano The Nation.

Circa tre settimane fa, mercoledì 11 dicembre, un elefante selvatico aveva caricato e ucciso una donna di 49 anni, Jiranan Panyaprasertyingil in un parco nazionale nel nord della Thailandia.

La 49enne era insieme a un’amica quando l’animale le ha attaccate entrambe. La donna non è riuscita purtroppo a fuggire ed è stata schiacciata dall’elefante.

Il Dipartimento dei Parchi Nazionali della Thailandia stima che più di 4mila elefanti selvatici vivano nei santuari, nei parchi nazionali e nelle riserve naturali del Paese. Si stima che nel Paese vi sia anche una popolazione simile di elefanti domestici, la maggior parte dei quali viene utilizzata negli spettacoli per i turisti.