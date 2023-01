Assalto in parrocchia, prete bruciato vivo e vice parroco ferito gravemente: orrore in Nigeria La vittima è padre Isaac Achi, bruciato vivo nella sua residenza parrocchiale nella diocesi di Minna e trovato completamente carbonizzato dai soccorritori. Ferito gravemente invece il suo collaboratore, padre Collins Omeh, che è stato colpito alle spalle dagli assalitori mentre tentava di scappare.

A cura di Antonio Palma

Domenica di orrore in Nigeria dove banditi armati hanno dato l’assalto a una parrocchia cattolica a Kafin-Koro, nella regione di Paikoro uccidendo barbaramente il parroco e ferendo gravemente il vice parroco.

La vittima è padre Isaac Achi, bruciato vivo nella sua residenza parrocchiale nella diocesi di Minna e trovato completamente carbonizzato dai soccorritori. Ferito gravemente invece il suo collaboratore, padre Collins Omeh, che è stato colpito alle spalle da proiettili di armi da fuoco sparati dagli assalitori mentre tentava di scappare.

L’assalto è avvenuto nelle prime ore di oggi, domenica 15 gennaio, quando un gruppo di banditi ha preso di mira la residenza parrocchiale della locale chiesa cattolica di San Pietro e Paolo.

Erano circa le tre e fuori era ancora buio quando i banditi sono entrati in azione. Secondo la polizia locale, avrebbero cercato di fare irruzione nella residenza, ma non essendoci riusciti per l’allarme del parroco, avrebbero dato fuoco all’edifico con lui dentro uccidendolo barbaramente.

L’assistente, che aveva cercato di fuggire, è stato colpito alle spalle e lasciato sanguinante a terra. All’arrivo della polizia sul posto i banditi erano già fuggiti facendo perdere le loro tracce. Per padre Isaac Achi non c'era più nulla da fare. Soccorso e trasportato in ospedale, invece, il suo assistente.

“Le squadre tattiche della polizia di Kafin-Koro sono state immediatamente inviate sul posto, ma i banditi sono fuggiti prima del loro arrivo" ha riferito un portavoce della polizia locale.

Il comandante della polizia dello stato ha annunciato l’invio di una squadra di rinforzo nella zona, assicurando che “sono in corso gli sforzi per arrestare gli assalitori, mentre sono in corso le indagini sul tragico attacco".