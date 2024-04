video suggerito

Arrestato in Messico serial killer delle donne: ne avrebbe uccise 20 e nascosto i resti anche in frigo È stato arrestato in Messico Miguel Cortes: l'uomo, 39 anni, di professione chimico farmaceutico, avrebbe ucciso 20 donne e nascosto i resti nel suo appartamento nel quartiere di Iztacalco, a Città del Messico. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Miguel Cortes.

Avrebbe ucciso tra le 7 e le 20 donne e ne avrebbe nascosto i resti nel suo appartamento, anche in frigo. Con queste accuse è stato arrestato in Messico Miguel Cortes: l'uomo, 39 anni, di professione chimico farmaceutico ma anche attore in alcune piece amatoriali, attivista per i diritti umani e poliglotta, si è rivelato essere uno dei più violenti assassini del paese sudamericano.

Residente nel quartiere di Iztacalco, a Città del Messico, è stato fermato dopo l'omicidio di una 17enne, sua vicina di casa, che avrebbe ucciso nel suo appartamento, pugnalando poi la madre dell'adolescente al collo e alla schiena. Era il 17 aprile scorso. Quest'ultima si è salvata ma versa in gravi condizioni in ospedale.

Durante la perquisizione del suo appartamento, le autorità hanno trovato i resti di diverse donne, tra cui teschi, in varie parti del locale, anche in frigorifero. Inoltre, nelle stanze della sua casa adibite alle operazioni, sono stati trovati anche prodotti chimici e documenti identificativi delle sue vittime. Almeno altre sette donne sarebbero state infatti da lui uccise, ma gli investigatori sospettano che potrebbero essercene di più, addirittura la stampa locale parla di ben 20 omicidi.

Secondo La Republica, durante la perquisizione, la polizia avrebbe infatti trovato resti e oggetti appartenenti a 20 donne, ma indagini sono ancora in corso e la Procura ha avviato un'indagine dopo le prove recentemente presentate. Le autorità sono riuscite a trovare anche un diario, nel quale è stato possibile constatare che il presunto killer seguiva un preciso modus operandi per i suoi crimini.

Sempre la Procura sta mettendo insieme tutte le informazioni raccolte per collegarle all'elenco delle persone scomparse negli ultimi anni. Le sue vittime pare fossero state avvicinate via web. Tra queste potrebbe esserci Frida Sofía, una studentessa di 22 anni data per scomparsa e il cui caso divenne molto famoso nel 2015.