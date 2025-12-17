Aria uccisa in casa sua: la bimba di 9 anni aveva appena festeggiato il compleanno, arrestato un 15enne

I fatti sono avvenuti lunedì pomeriggio, 15 dicembre, in un’abitazione di Weston-super-Mare, nel Somerset, Regno Unito. La polizia ha arrestato un 15enne. Attesa per i risultati dell’autopsia sul corpicino della piccola.

Sono circostante ancora tutte da chiarire quelle dietro la morte della piccola Aria, nove anni appena compiuti, uccisa nel tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre nella sua casa a Weston-super-Mare, nel Somerset. La bambina, solo due settimane prima, aveva festeggiato il suo compleanno con una piccola festa a tema Kpop Demon Hunters e la sera prima della tragedia aveva parlato con entusiasmo della lista dei regali di Natale con la sua migliore amica, come riportano i media locali.

I soccorsi sono stati chiamati poco dopo le 18:00 e, nonostante l’intervento immediato dei paramedici, Aria è stata dichiarata morta sul posto. La polizia ha arrestato poco dopo un ragazzo di 15 anni nelle vicinanze e lo ha incriminato per omicidio. Sono in corso indagini approfondite nella casa e nella zona circostante, mentre la comunità locale resta sotto choc.

Lo zio di Aria, Jordan, ha scritto sui social:

Per favore, dateci il tempo per elaborare il lutto per la perdita improvvisa di mia nipote. Questa è stata una tragedia improvvisa e la mia famiglia sta attraversando un dolore estremo in questo momento."

Aria viveva con la madre Victoria, 36 anni, parrucchiera. Gli amici e vicini hanno espresso tutto il proprio dolore e sgomento: una delle amiche della bambina ha annunciato la chiusura temporanea del salone per rispettare il lutto della famiglia. Davanti la casa, sono stati lascati diversi messaggi di solidarietà, ma anche pupazzetti e cuori, simbolo della vicinanza della comunità alla famiglia di Aria in un momento così tragico.

Il sovrintendente Jen Appleford ha dichiarato: "Sappiamo che tutta Weston-super-Mare è sconvolta da questa notizia terribile. Non possiamo esprimere adeguatamente il dolore che la famiglia sta provando. A loro vanno le nostre più sentite condoglianze; assicureremo supporto da personale formato appositamente. L’indagine è già in corso e l’autopsia sarà effettuata per chiarire ogni dettaglio".

Mike Bell, leader del North Somerset Council, ha aggiunto: "Sono scioccato e rattristato. I miei pensieri vanno a tutti coloro che sono stati colpiti, in particolare alla famiglia e agli amici della bambina."

La polizia ha disattivato i commenti sui post social relativi all’omicidio, sottolineando di voler proteggere la famiglia di Aria e garantire la massima riservatezza in questo momento delicato.