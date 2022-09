Anziana di 84 anni sviene su una panchina: il cane appena adottato la sorveglia per due giorni Pearl Radcliffe, una donna di 84 anni residente a Houston (Texas), è svenuta su una panchina dove è rimasta per due giorni: il cane Maximus ha vegliato su di lei per tutto il tempo.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Pearl Radcliffe con il suo cane (Fonte: Texas EquuSearch Facebook)

Era scomparsa da circa 48 ore ed è stata ritrovata svenuta, su una panchina in mezzo alla strada. Ma l'anziana signora non è rimasta da sola in tutto questo tempo: a vegliare su di lei c'era il suo nuovo cane, un mix di labrador nero, adottato solo da poco più di una settimana.

Protagonista della vicenda, avvenuta tra mercoledì 7 e venerdì 9 settembre, è Pearl Radcliff, una donna di 84 anni residente a Houston, in Texas. "Maximus", il cucciolo appena entrato a far parte della vita dell'anziana signora, ha dato una dimostrazione incredibile di fedeltà, sorvegliando la padrona per ben due giorni fino all'arrivo dei soccorsi.

In base a quanto emerso, la donna deve essersi sentita male mentre passeggiava con il suo nuovo animale da compagnia. In particolare, l'anziana signora soffriva da tempo di demenza e perdita di memoria. Problemi di salute che potrebbero aver fatto perdere il senso dell'orientamento alla donna.

Secondo Michael Hornberger, docente presso l'Università dell'East Anglia (UEA), in Inghilterra, "circa il 70% delle persone con demenza può scomparire almeno una volta". Sempre secondo la ricerca dell'UEA, le persone afflitte da demenza avrebbero maggiori probabilità di perdersi in zone urbane trafficate.

Prima della scomparsa, Pearl Radcliff era stata vista per l'ultima volta nell'isolato di Acadian Drive, nel pomeriggio del 7 settembre. Alcuni volontari dell'organizzazione no-profit "Texas EquuSearch" stavano aiutando la nipote, Dawne Griffith, nelle ricerche. Poi, il lieto fine: intorno alle 17 di venerdì 9 settembre, la nipote della donna ha ricevuto una chiamata dai soccorsi. La donna è stata informata del ritrovamento della zia e del suo avvenuto trasferimento al Memorial Hermann Southwest Hospital di Houston per accertamenti.

Secondo quanto ha comunicato la stessa Dawne Griffith alla tv locale "Khou 11", Pearl sta bene e dovrebbe essere dimessa dall'ospedale nei prossimi giorni.