Amsterdam, attacco con coltello in piazza Dam: almeno 5 feriti, fermato un uomo Almeno cinque persone sono rimaste ferite in un accoltellamento di massa avvenuto nei pressi di Piazza Dam nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 15.30. Quattro dei feriti versano in gravi condizioni. Lo ha riferito la polizia di Amsterdam. Un sospettato è stato arrestato e risulta ferito ma in maniera non grave. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio durante un accoltellamento di massa nel centro di Amsterdam, vicino alla centrale piazza Dam, intorno alle 15.30. Lo ha riferito la polizia olandese, che è accorsa in forze e ha fermato un sospettato che ora è sotto custodia. Quattro dei feriti versano in gravi condizioni e anche il fermato risulta ferito ma in maniera non grave.

Sul posto anche diverse ambulanze e un elicottero di emergenza per soccorrere i feriti più gravi. "Al momento non abbiamo informazioni sulla causa o sul movente dell'accoltellamento" spiegano gli inquirenti. Secondo alcuni testimoni, una donna anziana e una più giovane sono state accoltellate per strada e colpite alla schiena. Il sospettato è stato poi fermato in strada, immobilizzato a terra dagli agenti. Non è stato ancora interrogato poiché necessitava di cure per le ferite riportate.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di giovedì 27 marzo, intorno alle 15.30, quando sul posto si sono sentite urla e poi un fuggi fuggi generale. Un portavoce della polizia ha riferito al Telegraph che la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione di rapina, ma è ancora in corso un'indagine per determinare le circostanze esatte e se le coltellate siano state sferrate in più luoghi della stessa zona.

La celebre piazza Dam è stata circondata da un cordone di poliziotti e in gran parte transennata. Sul posto sono giunti in massa agenti di polizia, ma anche diverse ambulanze un elicottero del pronto soccorso che è atterrato proprio i centro prima di ripartire La polizia invita la gente a non recarsi in Piazza Dam e nelle zone circostanti.

Un testimone ha raccontato ai giornalisti locali che "all'improvviso si è sentito un urlo gelido", dopodiché è scoppiato il panico ma non è riuscito a capire cosa stesse succedendo. Anche una commessa di un negozio vicino ha dichiarato di aver sentito improvvisamente urla e strilli e poi di aver visto la gente che ha iniziato a correre spaventata.

Gli inquirenti hanno chiesto sui social a cittadini e passanti di fornire eventuali video e foto dei momenti dell'accoltellamento nel centro di Amsterdam. "Esortiamo le persone a condividere con noi qualsiasi filmato dell'incidente avvenuto a Sint Nicolaasstraat, vicino a Piazza Dam" è il messaggio lanciato sui canali social della polizia olandese spiegando che "Il movente dell'attacco al momento non è ancora chiaro, ma è oggetto delle nostre indagini".