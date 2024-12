video suggerito

American Airlines sospende per ore tutti voli negli USA per problemi tecnici. Ritardi fino a 90 minuti Vigilia di Natale di passione per i passeggeri di American Airlines: voli sospesi in tutti gli USA per un guasto tecnico. Imbarchi ripartiti alle 14 ora italiana, ma restano i disagi.

A cura di Ida Artiaco

Disagi nel giorno della vigilia di Natale per i passeggeri in viaggio con American Airlines negli Stati Uniti. La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, responsabile dell'aviazione civile nel Paese a stelle e strisce, ha infatti ordinato il blocco di tutti i voli della compagnia dopo che il vettore ha segnalato un problema tecnico che ha interessato l'intero sistema con milioni di persone in partenza per le vacanze.

"Il nostro team sta attualmente lavorando per risolvere il problema. La vostra pazienza è apprezzata", ha risposto sui social la compagnia aerea alle domande poste dai viaggiatori.

Un post pubblicato sul sito web della Federal Aviation Administration ha riferito della richiesta della compagnia aerea di un "fermo a livello nazionale" per tutti gli aerei di American Airlines e delle sue compagnie aeree sussidiarie. Tuttavia, dopo qualche ora (il blocco è scattato alle 6 del mattino ora locale della costa atlantica, mezzogiorno in Italia), la situazione sta lentamente tornando sotto controllo, come ha fatto sapere la stessa compagnia, ha riferito la CNN.

American Airlines ha precisato che un "problema tecnico" ha ritardato tutti i suoi voli negli Stati Uniti, ma a partire dalle 14 ora italiana sono ripartite gli imbarchi. "Ci scusiamo con i nostri clienti per l'inconveniente", ha affermato la compagnia in una dichiarazione. Restano tuttavia ritardi fino a 90 minuti per i voli in partenza. Faa e American Airlines non hanno ancora spiegato la natura del problema.