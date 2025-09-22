Allarme fuga di gas in strada, i tecnici cercano la perdita per ore ma era il frutto più puzzolente del mondo

Il singolare episodio in Inghilterra dove a risolvere il mistero ci ha pensato il locale fruttivendolo che ha spiegato che l’odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una partita di Durian, noto come il frutto più puzzolente del mondo.

Una strana puzza che si era diffusa in tutto il quartiere aveva scatenato l’allarme per una possibile fuga di gas tra i residenti ma dopo l’intervento dei tecnici si è scoperto che in realtà era solo l’odore del “frutto più puzzolente del mondo”. Il singolare episodio nella città di Lytham, nel Lancashire, in Inghilterra, dove a risolvere l’enigma ci ha pensato il locale fruttivendolo che ha spiegato che l’odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una partita di Durian, noto come il frutto più puzzolente del mondo.

A lanciare l’allarme alla società del gas erano stati alcuni residenti e commercianti del posto preoccupati dall’odore persistente che si era diffuso in tutta la principale strada cittadina. Sul posto sono stati inviati subito i tecnici con la strumentazione adatta per cercare le possibili perdite di gas nelle condutture ma questi non hanno trovato nulla.

Dopo aver constatato l’effettivo odore sul posto, i tecnici per ore hanno girato in un lungo e in largo sulla strada alla ricerca della possibile perdita di gas. Dopo aver consultato tutti i negozi del luogo senza riuscire a individuare la possibile fonte, i tecnici sono entrati nel negozio di frutta e verdura scoprendo l’arcano.

A chiarire il tutto i due commessi del negozio che, informati della possibile fuga di gas, hanno spiegato che l’odore non era quello del gas, ma del frutto Durian che avevano appena iniziato a vendere. “Dopo ore di ricerche in zona, un tecnico è entrato nel nostro negozio dicendo che stava cercando una fuga di gas. Quando ha menzionato l'odore però gli ho detto che era il Durian” ha spiegato al Mirror un commesso, aggiungendo: “All'inizio non mi ha creduto. Solo quando gliene ho dato uno, ha capito. Abbiamo iniziato tutti a ridere, è stato esilarante”.

“Sapevo che aveva un cattivo odore, ma non pensavo che avrebbero fatto intervenire la compagnia del gas. Mi hanno detto che c'erano anche alcuni agenti di polizia” ha aggiunto il negoziante. Del resto il caso non è nuovo, il frutto asiatico in passato ha fatto scattare anche evacuazioni di appartamenti e di uffici postali e ospedali a causa del forte odore pungente che aveva fatto pensare al gas.